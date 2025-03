Ocupan 34 pichones de cotorras a dos arrestados en Ponce

Las autoridades les ocuparon una pistola Smith and Wesson, modelo MP, calibre 9mm, dos cargadores y 16 municiones, así como un vehículo Toyota modelo Yaris, color gris, del año 2018.

La sargento Ana Jiménez explicó que los detenidos no tenían autorización de la administración para entrar a los predios del club, cuyo servicio de seguridad privada avisó a las autoridades.

“El club está cerrado desde el huracán María. Allí tienen palmas y árboles donde anidan las cotorras”, dijo Jiménez. “Pero, para capturar cotorras, la gente necesita tener un permiso si las vas a exportar. Si no lo tienes, cada persona puede tener hasta un máximo de cinco cotorras. Ellos eran dos y tenían 34 cotorras”.

“Si hubiesen tenido permiso de captura y permiso del dueño, la cosa hubiese sido diferente”, apuntó. “Además, el proceso de captura no era el permitido. Primero, no se puede romper el nido porque son $5,000 de multa. Tienen que cogerlos con la mano o con una jaula que tenga adentro un cebo u otro ave que lo llame para que entre, pero no puedes usar lazos ni mallas. Hay una serie de leyes que protegen estas aves”.