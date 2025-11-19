Peatón muere tras ser arrollado por conductor de vehículo que retrocedía

Un accidente en el que un peatón perdió la vida fue reportado en la noche de este martes en el barrio Campanilla de Toa Baja, informó la Policía.

La Uniformada indicó, en el informe preliminar, que la tragedia ocurrió en la calle Domino de las parcelas Villa Hostos.

Según la investigación, el conductor del vehículo estaba en proceso de retroceder cuando, supuestamente, impactó a una persona que se encontraba en el lugar y que no ha sido identificado.

La persona fue transportado a un hospital de la zona, donde falleció mientras recibía asistencia médica.