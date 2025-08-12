Opinión
12 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Permanecía prófugo: capturan al tercer imputado por masacre en Las Marías

Luis O. Rivera Rivera, de 23 años, fue arrestado en una residencia ubicada en Ponce

12 de agosto de 2025 - 8:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis O. Rivera Rivera era buscado por las autoridades. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce y Aibonito, en coordinación con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals), arrestaron el lunes al tercer imputado por la masacre en Las Marías, ocurrida el 17 de junio.

Contra Luis O. Rivera Rivera, de 23 años, pesaba una orden de arresto, con una fianza de $3.4 millones, por cargos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

Rivera Rivera, quien permanecía prófugo de la justicia, fue arrestado en una residencia ubicada en el kilómetro 9.5, de la carretera PR-123 en Ponce.

La Policía detalló que, durante la intervención, también fueron arrestados otros tres hombres. Como parte del allanamiento, las autoridades ocuparon dos pistolas, dos cargadores y municiones.

Foto suministrada por la Policía.
Foto suministrada por la Policía. (Suministrada por la Policía )

Los hechos

De acuerdo con la investigación realizada por el agente Ángel López Sanchez, en unión al sargento Juan Martínez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, los hechos ocurrieron el 17 de junio en el kilómetro 4.3 de la carretera 397 en Las Marías.

Según la Uniformada, Rivera Rivera, en común y mutuo acuerdo con otros individuos, presuntamente, participó en el secuestro de Krystal Martínez Román, de 39 años; Agnes Rivera Castillo, de 57; y Ramón Luis Soto Vázquez, de 57; en el residencial público El Carmen en Mayagüez.

La investigación policíaca arrojó que los perjudicados fueron transportadas hasta Las Marías, y que, al llegar al kilómetro 4.3, estos individuos presuntamente “los hacen correr hacia el monte, comienzan a dispararles, siendo alcanzadas las víctimas”, quienes murieron en la escena del crimen.

Agentes adscritos a la División de Drogas de Mayagüez que transitaban por la mencionada vía, se toparon con una escena donde dos mujeres y un hombre fueron asesinados a tiros.
Agentes adscritos a la División de Drogas de Mayagüez que transitaban por la mencionada vía, se toparon con una escena donde dos mujeres y un hombre fueron asesinados a tiros. (Suministrada)

Todas las víctimas contaban con expediente criminal por varios delitos como drogas y maltrato a personas de edad avanzada, entre otros, informó la Uniformada.

Además, un hombre de 51 años resultó con una herida de arma blanca en el cuello, confirmó la Uniformada.

Por este crimen, la Fiscalía de Mayagüez también formuló cargos contra Carlos Ruemmele Torres, alias “Gordo Panza”, de 35 años, y contra Rayan Joel Rodríguez Otero, de 28 años.

Rivera Rivera era el único que permanecía prófugo luego de que Ruemmele Torres fuera capturado el 9 de julio. Mientras, Rodríguez Otero fue arrestado el 10 de julio.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
