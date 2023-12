Las cifras de feminicidio de la Policía requieren de “evidencia científica o testimonial” para poder identificar el asesinato de una mujer bajo esa modalidad, y esto, de acuerdo al comisionado Antonio López Figueroa, es lo que llevó a una disparidad con los números que mantienen organizaciones ciudadanas, como el Observatorio de Equidad de Género.

Con él coincide el coronel Pedro Sánchez, quien forma parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) y explicó que las cifras de feminicidios son reguladas por entes federales (monitoreo federal del tribunal federal), con quienes la Uniformada tiene una obligación de presentar información que cumpla con sus estándares. También señalaron al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como uno de los entes independientes con quienes manejan la información.

“Nosotros tenemos que sostener lo que es un feminicidio con evidencia científica o testimonial. El protocolo establece que una muerte de una mujer inmediatamente se cuenta como un feminicidio y se investiga como tal. Según vaya pasando la investigación determinamos a base de evidencia científica y testifical si realmente se trata de un feminicidio y si está muerte porque es mujer o si está muerta porque estaba involucrada en el narcotráfico o estaba en un sitio y dispararon contra alguien (y recibió un balazo erróneamente) o se suicidó”, explicó Sánchez.

PUBLICIDAD

“ “Aquí no se puede tapar el cielo con la mano. Una muerte no se puede ocultar en ningún momento ni en ningún renglón” ” Antonio López Figueroa, comisionado de la Policía de Puerto Rico

Al momento la Policía mantiene una cifra preliminar de 17 feminicidios, el más reciente siendo la muerte de Karla Rodríguez Ares a manos de su expareja, Víctor Ramos Rivera, en Gurabo. Por su parte, el Observatorio de Equidad de Género, una organización ciudadana que trabaja mensualmente informes en los que cuantifican los feminicidios en la isla, mantiene un total de 66.

Uno de los desfases que hay entre los números que mantiene el Observatorio y los de la Policía es en la categoría de feminicidios no íntimos, los cuales la Policía no califica como feminicidios sino como asesinatos.

En entrevista con El Nuevo Día, en noviembre, la analista del Observatorio de Equidad de Género, Debora Upegui Hernández, explicó que la organización parte de la base de la definición presentada por el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres producido por ONU Mujeres para el año 2015-2016 para formular sus informes mensuales. También explicó que “ese protocolo lo que indica es que los feminicidios son un fenómeno más amplio. No son solamente las muertes por violencia doméstica”.

Con eso contrasta la Policía, que, según aseveró Sánchez, “si no hay una causa de muerte pues no tenemos una causa de muerte. No podemos catalogarlo como feminicidio. Nosotros no somos patólogos, el patólogo es el que certifica (la causa de muerte)”.

Aunque la Policía todavía no revela sus números finales de feminicidio, de acuerdo a López Figueroa la Uniformada contó 13 casos menos de feminicidios a los reportados en el 2022. No obstante, el también coronel aceptó que los casos de violencia de género se mantienen iguales a los del último año.

PUBLICIDAD

A preguntas de este medio sobre qué tipo de esfuerzos llevan a cabo para atajar la violencia de género, López Figueroa aseguró que la situación es “difícil”.

“Esto ocurre siempre en residencias en su mayoría, ya sea la residencia del asesino o la residencia de la mujer. Se dificulta para nosotros (crear estrategias para evitarlos)”, afirmó el comisionado.

Ante esto, la Policía dice que ha optado por la educación comunitaria a fines de “prevención”.

“Tenemos una campaña de prevención por parte de la Policía de Puerto Rico con el ‘Negociado de Relaciones con la Comunidad’ en todas estas comunidades llevándoles a ellos el conocimiento de lo que es la ley 54, de lo que es violencia de género, del patrón que debe seguir una mujer una mujer para trabajar con este asunto y denunciarlo”, reveló López Figueroa.

En el caso de Rodríguez Ares, la investigación arrojó que la víctima sí buscó ayuda y tocó las puertas del Estado previo a ser asesinada. No obstante, aunque la fiscalía de Caguas logró recopilar evidencia y radicar cargos por maltrato agravado en contra del agresor, una jueza en el Tribunal de Caguas retractó su determinación de causa inicial en contra de Ramos Rivera, a petición de su abogado de defensa. El hombre quedó en libertad y a la espera de una vista en alzada que había sido pautada para el 27 de diciembre, mas se presume que, el pasado 9 de diciembre, el individuo entró al hogar de Rodríguez Ares por última vez, donde la asesinó junto a su pareja actual, Luis Lebrón Cuevas.

PUBLICIDAD

Pese al trágico desenlace de Rodríguez Ares y su pareja, el comisionado pidió a las víctimas que no teman en denunciar a sus agresores y buscar ayuda.

“Ahora existen órdenes generales que regulan el trabajo policíaco. Por obligación, todo caso donde se entienda que hay violencia de género, va directamente al Departamento de Justicia y tiene que ser consultado por obligación por un fiscal… El fiscal tiene que ir al Tribunal ahora a representar a la víctima. Ningún caso de violencia de género puede ser cerrado en un cuartel. Si se da eso (los agentes) se exponen a una expulsión. Tienen que ir a fiscalía a consultar el caso y que el fiscal diga si existen lo méritos o no para someter el caso”, dijo López Figueroa.

Hasta la fecha, se han reportado unos 20 feminicidios íntimos en Puerto Rico.

---

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar puedes comunicarte con la Policía al (787) 792-6734 o (787) 343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de la Mujer al (787) 722-2977.