10 de septiembre de 2025
85°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Por un estacionamiento: balacera deja a un hombre herido en Bayamón

La víctima no estaba relacionada con la disputa entre dos personas que dio paso al ataque a tiros

10 de septiembre de 2025 - 7:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado estaba frente a un negocio cuando resultó herido, por lo que fue transportado a un hospital cercano. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una disputa por un estacionamiento entre dos personas un estacionamiento resultó este martes en un hombre herido de bala en Bayamón, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 10:48 p.m., una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos frente a un negocio en la carretera PR-872.

El informe policiaco indica que el querellante es un hombre que fue entrevistado por la Policía al llegar al cuartel por su cuenta.

Agregó que, en ese momento, el querellante alegó que “se encontraba en la casa de una amiga en la urbanización Río Plantation en Bayamón” cuando “un individuo el cual desconoce lo tomó del brazo y reclamó por estacionarse en horas de la madrugada frente a su residencia”.

Relató que, acto seguido, le manifestó al sujeto: “Yo no te conozco, vete para allá”, y procedió a marcharse del lugar.

Sin embargo, según la denuncia, el individuo se montó en su vehículo para seguir al querellante y supuestamente “le realizó varios disparos, sin lograr herirlo”.

No obstante, el vehículo Mazda 3 del año 2007 de la víctima resultó con seis impactos de bala en la carrocería.

Mientras, uno de los tiros alcanzó a un hombre de 39 años que no tenía que ver con la disputa y que se encontraba en el área del negocio. Resultó herido en la rodilla de la pierna derecha, por lo que fue transportado a un hospital del área en condición estable. Su guagua Toyota Tacoma también tenía un impacto de bala en la puerta del conductor.

“Al momento no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación con los hechos”, indica el informe policiaco.

El agente Jater Ramos investigó la querella preliminarmente y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

