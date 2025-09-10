Por un estacionamiento: balacera deja a un hombre herido en Bayamón

Una disputa por un estacionamiento entre dos personas un estacionamiento resultó este martes en un hombre herido de bala en Bayamón, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 10:48 p.m., una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos frente a un negocio en la carretera PR-872.

El informe policiaco indica que el querellante es un hombre que fue entrevistado por la Policía al llegar al cuartel por su cuenta.

Agregó que, en ese momento, el querellante alegó que “se encontraba en la casa de una amiga en la urbanización Río Plantation en Bayamón” cuando “un individuo el cual desconoce lo tomó del brazo y reclamó por estacionarse en horas de la madrugada frente a su residencia”.

Relató que, acto seguido, le manifestó al sujeto: “Yo no te conozco, vete para allá”, y procedió a marcharse del lugar.

Sin embargo, según la denuncia, el individuo se montó en su vehículo para seguir al querellante y supuestamente “le realizó varios disparos, sin lograr herirlo”.

No obstante, el vehículo Mazda 3 del año 2007 de la víctima resultó con seis impactos de bala en la carrocería.

Mientras, uno de los tiros alcanzó a un hombre de 39 años que no tenía que ver con la disputa y que se encontraba en el área del negocio. Resultó herido en la rodilla de la pierna derecha, por lo que fue transportado a un hospital del área en condición estable. Su guagua Toyota Tacoma también tenía un impacto de bala en la puerta del conductor.

“Al momento no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación con los hechos”, indica el informe policiaco.