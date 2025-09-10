Opinión
10 de septiembre de 2025
77°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere calcinado en accidente de tránsito en Carolina

El informe policiaco entiende que el conductor perdió el control del vehículo

10 de septiembre de 2025 - 6:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El choque fue reportado a eso de las 10:03 p.m., en la ruta PR-66, específicamente en la salida a la carretera PR-5, en dirección de Carolina hacia Canóvanas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció en un accidente de tránsito en la noche de este miércoles en Carolina, informó la Policía.

RELACIONADAS

El choque fue reportado a eso de las 10:03 p.m., en la ruta PR-66, específicamente en la salida a la carretera PR-5, en dirección de Carolina hacia Canóvanas.

Según la investigación preliminar, el conductor de una guagua Toyota Tacoma del año 2014 transitaba por el lugar y al tomar la salida hacia la PR-5, “perdió el control y dominio del volante, dando a lugar que impactara un árbol que se encontraba en el área verde”.

“El auto se incendió tras el impacto”, agregó el informe policiaco.

Tras ser extinguido por los bomberos municipales, “encontraron en el interior del mismo el cuerpo calcinado de un hombre que al momento no ha sido identificado”.

El agente Santana, adscrito a la División Autopista de Carolina, y el fiscal Sergio Calzada, se hicieron cargo de la pesquisa.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de TránsitoCarolinaRuta 66
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
