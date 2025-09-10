Hombre muere calcinado en accidente de tránsito en Carolina

Un hombre falleció en un accidente de tránsito en la noche de este miércoles en Carolina, informó la Policía.

El choque fue reportado a eso de las 10:03 p.m., en la ruta PR-66, específicamente en la salida a la carretera PR-5, en dirección de Carolina hacia Canóvanas.

Según la investigación preliminar, el conductor de una guagua Toyota Tacoma del año 2014 transitaba por el lugar y al tomar la salida hacia la PR-5, “perdió el control y dominio del volante, dando a lugar que impactara un árbol que se encontraba en el área verde”.

“El auto se incendió tras el impacto”, agregó el informe policiaco.

Tras ser extinguido por los bomberos municipales, “encontraron en el interior del mismo el cuerpo calcinado de un hombre que al momento no ha sido identificado”.