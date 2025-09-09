Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de septiembre de 2025
83°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre es amordazado y despojado de joyas y armas tras salir a botar basura en Toa Alta

Cuatro individuos que habrían participado en el robo ahora son buscados por la Policía

9 de septiembre de 2025 - 5:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de un violento robo domiciliario en Toa Alta mientras salía a botar la basura en la parte posterior de su hogar, ubicada en el sector Cuesta Blanca, en el barrio Quebrada Arenas, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió cerca de las 7:00 a.m., cuando un individuo enmascarado y vestido de negro supuestamente salió de la maleza y comenzó a forcejear con el perjudicado. Momentos después, tres sujetos más se habrían unido al ataque y uno de ellos agredió a la víctima con un arma de fuego en el rostro.

Acto seguido, los delincuentes supuestamente lo amarraron con “straps” y lo llevaron al interior de la residencia, donde lo despojaron de joyas valoradas en aproximadamente $40,000 y de dos armas de fuego para las que el hombre tenía licencia: una escopeta y un revólver marca “Rugger” calibre 357.

Los sujetos huyeron en la guagua Ford Runner del perjudicado, que abandonaron más tarde en el Sector Cuchilla, en el Barrio Río Lajas.

Personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja se hizo cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICRobosToa Alta
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: