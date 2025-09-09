Hombre es amordazado y despojado de joyas y armas tras salir a botar basura en Toa Alta

Un hombre fue víctima de un violento robo domiciliario en Toa Alta mientras salía a botar la basura en la parte posterior de su hogar, ubicada en el sector Cuesta Blanca, en el barrio Quebrada Arenas, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió cerca de las 7:00 a.m., cuando un individuo enmascarado y vestido de negro supuestamente salió de la maleza y comenzó a forcejear con el perjudicado. Momentos después, tres sujetos más se habrían unido al ataque y uno de ellos agredió a la víctima con un arma de fuego en el rostro.

Acto seguido, los delincuentes supuestamente lo amarraron con “straps” y lo llevaron al interior de la residencia, donde lo despojaron de joyas valoradas en aproximadamente $40,000 y de dos armas de fuego para las que el hombre tenía licencia: una escopeta y un revólver marca “Rugger” calibre 357.

Los sujetos huyeron en la guagua Ford Runner del perjudicado, que abandonaron más tarde en el Sector Cuchilla, en el Barrio Río Lajas.