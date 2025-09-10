Hallan el cuerpo baleado de un hombre de 26 años en Yauco

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en Yauco en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este martes.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:50 p.m., frente al residencial Santa Catalina.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, el cual fue identificado como Henry Jordan Velázquez Baños, de 26 años, residente de Yauco”, agregó el comunicado policiaco.

De acuerdo con la Uniformada, el occiso había sido procesado el mes pasado por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

El agente Carlos Cabán, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Limarie Cobián están a cargo de la investigación.