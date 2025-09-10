Opinión
10 de septiembre de 2025
77°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo baleado de un hombre de 26 años en Yauco

Las autoridades fueron alertadas por alguien que escuchó disparos en el área

10 de septiembre de 2025 - 6:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena ocuparon múltiples casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo)
Hasta este martes, la Policía había reportado 312 asesinatos en lo que va de este año, 43 menos que los 355 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en Yauco en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este martes.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:50 p.m., frente al residencial Santa Catalina.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, el cual fue identificado como Henry Jordan Velázquez Baños, de 26 años, residente de Yauco”, agregó el comunicado policiaco.

De acuerdo con la Uniformada, el occiso había sido procesado el mes pasado por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

El agente Carlos Cabán, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Limarie Cobián están a cargo de la investigación.

Hasta este martes, la Policía había reportado 312 asesinatos en lo que va de este año, 43 menos que los 355 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
