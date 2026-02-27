Reabren PR-2 en dirección de San Germán a Sabana Grande tras accidente
Las autoridades indicaron que el incidente fue de carácter leve
27 de febrero de 2026 - 6:57 AM
La carretera PR-2 en dirección de San Germán a Sabana Grande fue reabierta tras las autoridades investigar un accidente reportado esta madrugada.
Inicialmente, el informe indicó que el accidente ocurrió con un vehículo que transportaba cilindros de gas.
En su más reciente actualización, la Policía sostuvo que la carretera se cerró por el escape de gas de un camión involucrado.
El incidente, que fue descrito de carácter leve, se reportó en dicha vía a la altura de los cines en San Germán, indica el informe preliminar.
