Reabren PR-2 en dirección de San Germán a Sabana Grande tras accidente

La carretera PR-2 en dirección de San Germán a Sabana Grande fue reabierta tras las autoridades investigar un accidente reportado esta madrugada.

Inicialmente, el informe indicó que el accidente ocurrió con un vehículo que transportaba cilindros de gas.

En su más reciente actualización, la Policía sostuvo que la carretera se cerró por el escape de gas de un camión involucrado.