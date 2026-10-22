Reportan a mujer de 63 años como desaparecida en Río Grande

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer de 63 años reportada como desaparecida en Río Grande.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó a la sexagenaria como María Judith Rodríguez Pizarro.

Agregó que fue vista por última vez el pasado 17 de octubre en la calle Lirio de la comunidad Montebello, en el barrio Malpica de Río Grande.

Fue descrita como de tez blanca, 5′4″ de estatura, 150 libras de peso, ojos marrones y cabello negro posiblemente con canas.

“Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición”, indicó el informe policiaco.

Señaló que, “de acuerdo a su hijo, la sexagenaria se marchó en un vehículo, del cual se desconoce descripción, en horas de la tarde del 17 de octubre y se desconoce su paradero desde entonces”.

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“Si usted conoce o tiene información que ayude a localizar a esta persona, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787- 793-1234, extensiones 2464 o 2463”, exhortó.