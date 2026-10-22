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Reportan a mujer de 63 años como desaparecida en Río Grande

La Policía indicó que fue vista por última vez el pasado 17 de octubre

22 de octubre de 2026 - 8:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
María Judith Rodríguez Pizarro fue reportada como desaparecida en la comunidad Montebello, del barrio Malpica en Río Grande. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer de 63 años reportada como desaparecida en Río Grande.

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En comunicado de prensa, la Uniformada identificó a la sexagenaria como María Judith Rodríguez Pizarro.

Agregó que fue vista por última vez el pasado 17 de octubre en la calle Lirio de la comunidad Montebello, en el barrio Malpica de Río Grande.

Fue descrita como de tez blanca, 5′4″ de estatura, 150 libras de peso, ojos marrones y cabello negro posiblemente con canas.

“Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición”, indicó el informe policiaco.

Señaló que, “de acuerdo a su hijo, la sexagenaria se marchó en un vehículo, del cual se desconoce descripción, en horas de la tarde del 17 de octubre y se desconoce su paradero desde entonces”.

“Si usted conoce o tiene información que ayude a localizar a esta persona, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787- 793-1234, extensiones 2464 o 2463”, exhortó.

También puede llamar a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo al teléfono 787-863-3240.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsDesaparecidosRío Grande
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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