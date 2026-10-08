Policía solicita ayuda para localizar a hombre de 73 años desaparecido en Mayagüez

La Policía de Puerto Rico solicitó este jueves ayuda ciudadana para dar con el paradero de David Talavera Crespo, de 73 años y residente en Rincón, quien fue reportado como desaparecido el 25 de septiembre.

Talavera Crespo abandonó el Mayagüez Medical Center, en Mayagüez, donde recibía atención médica, y desde entonces se desconoce su ubicación, por lo que fue reportado como desaparecido por una técnica social del Departamento de la Familia.

Según el informe policíaco, Talavera Crespo es descrito como de tez trigueña, 5 pies y 9 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y calvo. Como señas particulares, tiene barba blanca y dificultad para caminar.

Al momento de su desaparición, se desconoce qué vestimenta llevaba puesta, indicó la Policía.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a dar con su ubicación a que se comunique de manera confidencial al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 y 2463.

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