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Policía solicita ayuda para localizar a hombre de 73 años desaparecido en Mayagüez

David Talavera Crespo fue visto por última vez el 25 de septiembre

8 de octubre de 2026 - 4:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
David Talavera Crespo está desaparecido desde el 25 de septiembre. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó este jueves ayuda ciudadana para dar con el paradero de David Talavera Crespo, de 73 años y residente en Rincón, quien fue reportado como desaparecido el 25 de septiembre.

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Talavera Crespo abandonó el Mayagüez Medical Center, en Mayagüez, donde recibía atención médica, y desde entonces se desconoce su ubicación, por lo que fue reportado como desaparecido por una técnica social del Departamento de la Familia.

Según el informe policíaco, Talavera Crespo es descrito como de tez trigueña, 5 pies y 9 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y calvo. Como señas particulares, tiene barba blanca y dificultad para caminar.

Al momento de su desaparición, se desconoce qué vestimenta llevaba puesta, indicó la Policía.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a dar con su ubicación a que se comunique de manera confidencial al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 y 2463.

También puede comunicarse con el agente Robert Serrano Rivera o el teniente Wilfredo Pérez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, al (787) 832-9696, extensiones 1550 a 1555.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICMayagüezPersona desaparecida
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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