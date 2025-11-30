Reportan accidente grave tras choque de motoras conducidas por hermanos en Arroyo

La Policía reportó un accidente grave tras un choque de motoras conducidas por dos hermanos en Arroyo.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, a eso de las 3:30 a.m., en la carretera PR-753, kilómetro 0.2, después del antiguo Hospital Lafayette.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “un hombre de 34 años conducía por la referida vía en dirección de sur a norte en una motora Supermach, junto a su hermana, quien manejaba otra motora en la misma dirección”.

“Este, al rebasar a su hermana por el lado derecho sin tomar las debidas precauciones, realizó un movimiento hacia la izquierda e impactó con el lado izquierdo de su motora el lado derecho de la motora de su hermana”, apuntó el informe policiaco.

“El hombre presenta heridas de gravedad, por lo que fue transportado al Hospital Menonita en Guayama y referido posteriormente al Centro Médico de Río Piedras en condición crítica”, agregó.