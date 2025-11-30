Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan accidente grave tras choque de motoras conducidas por hermanos en Arroyo

La Policía indicó que uno de los motoristas está en condición crítica

30 de noviembre de 2025 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se informó que la condición de la víctima es estable. (Archivo / GFR Media)
Uno de los motoristas fue transportado al Centro Médico de Río Piedras.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía reportó un accidente grave tras un choque de motoras conducidas por dos hermanos en Arroyo.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, a eso de las 3:30 a.m., en la carretera PR-753, kilómetro 0.2, después del antiguo Hospital Lafayette.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “un hombre de 34 años conducía por la referida vía en dirección de sur a norte en una motora Supermach, junto a su hermana, quien manejaba otra motora en la misma dirección”.

“Este, al rebasar a su hermana por el lado derecho sin tomar las debidas precauciones, realizó un movimiento hacia la izquierda e impactó con el lado izquierdo de su motora el lado derecho de la motora de su hermana”, apuntó el informe policiaco.

“El hombre presenta heridas de gravedad, por lo que fue transportado al Hospital Menonita en Guayama y referido posteriormente al Centro Médico de Río Piedras en condición crítica”, agregó.

El caso es investigado por el agente Eluber Rosado, mientras que la fiscal Yohaira Rodríguez instruyó ocupar ambas motoras para fines de peritaje.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
