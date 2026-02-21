Reportan un muerto y un herido en balacera frente a negocio de Canóvanas
Los hechos ocurrieron a las 2:50 p.m.
21 de febrero de 2026 - 4:47 PM
21 de febrero de 2026 - 4:47 PM
Un muerto y un herido fue el saldo de una balacera reportada en la tarde de este sábado frente al negocio El Rinconcito de la 874, en el barrio La Central de Canóvanas, informó la Policía.
Según el informe preliminar del incidente, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 registrada a las 2:50 p.m. alertó a las autoridades sobre heridos de bala frente al negocio ubicado en la carretera PR-874.
Al llegar, los agentes localizaron a un hombre con heridas de bala que, al momento, no ha sido identificado. La víctima fue transportada a un hospital de la zona.
Posteriormente, la Policía recibió una notificación de personal de otro hospital que recibió a otro individuo con heridas de bala, presuntamente relacionado con los hechos.
Se indicó que una de las víctimas murió mientras recibía tratamiento médico. De momento, la Policía no ofreció información sobre el estado de salud del herido de bala.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: