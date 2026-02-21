Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan un muerto y un herido en balacera frente a negocio de Canóvanas

Los hechos ocurrieron a las 2:50 p.m.

21 de febrero de 2026 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo estaba sobre el pavimento y a su alrededor se observan varios casquillos de bala. (Archivo)
Un muerto y un herido fueron reportados en la tarde del sábado tras un tiroteo en un negocio de Canóvanas.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Un muerto y un herido fue el saldo de una balacera reportada en la tarde de este sábado frente al negocio El Rinconcito de la 874, en el barrio La Central de Canóvanas, informó la Policía.

Según el informe preliminar del incidente, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 registrada a las 2:50 p.m. alertó a las autoridades sobre heridos de bala frente al negocio ubicado en la carretera PR-874.

Al llegar, los agentes localizaron a un hombre con heridas de bala que, al momento, no ha sido identificado. La víctima fue transportada a un hospital de la zona.

Posteriormente, la Policía recibió una notificación de personal de otro hospital que recibió a otro individuo con heridas de bala, presuntamente relacionado con los hechos.

Se indicó que una de las víctimas murió mientras recibía tratamiento médico. De momento, la Policía no ofreció información sobre el estado de salud del herido de bala.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
