13 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a tres personas que fueron arrastradas por golpe de agua en Sabana Grande

La Policía indicó que dos hombres de 20 años, y un menor de 14, se encuentran en condición estable

12 de septiembre de 2025 - 7:11 PM

Dos de las tres personas que fueron arrastradas por un golpe de agua esta tarde cerca del Pozo de la Vírgen, en Sabana Grande, fueron rescatadas, mientras las autoridades continúan con la búsqueda de un tercero. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Tres personas fueron rescatadas en la tarde de este viernes tras ser arrastradas por un golpe de agua cerca del pozo de la Virgen en Sabana Grande, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El informe actualizado resaltó que dos hombres de 20 años, y un menor de 14, fueron arrastrados durante el incidente. Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia (OMME), del Negociado del Cuerpo de Bomberos y de la Policía respondieron a la llamada de alerta recibida a las 4:00 p.m..

Las autoridades lograron rescatar a los perjudicados, quienes fueron transportados a un hospital de la zona en condición estable.

Tags
Breaking NewsSabana GrandeSistema de Emergencia 9-1-1Policía de Puerto RicoBomberos de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
