Rescatan a tres personas que fueron arrastradas por golpe de agua en Sabana Grande
La Policía indicó que dos hombres de 20 años, y un menor de 14, se encuentran en condición estable
12 de septiembre de 2025 - 7:11 PM
Tres personas fueron rescatadas en la tarde de este viernes tras ser arrastradas por un golpe de agua cerca del pozo de la Virgen en Sabana Grande, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
El informe actualizado resaltó que dos hombres de 20 años, y un menor de 14, fueron arrastrados durante el incidente. Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia (OMME), del Negociado del Cuerpo de Bomberos y de la Policía respondieron a la llamada de alerta recibida a las 4:00 p.m..
Las autoridades lograron rescatar a los perjudicados, quienes fueron transportados a un hospital de la zona en condición estable.
