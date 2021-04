El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó el martes en una sentencia que los informes que llenan los policías cada vez que usan la fuerza durante una intervención son públicos y deben ser entregados a la organización Kilómetro 0 (cero), que desde hace dos años reclama copia de estos documentos.

Hoy, abogados y líderes de la organización celebraron la determinación que le permitirá al grupo continuar con su esfuerzo de fiscalización contra el cuerpo policiaco que en el 2012 fue demandado por el Departamento de Justicia federal por un patrón de uso excesivo de la fuerza policiaca y de intervenciones ilegales o inconstitucionales, especialmente contra minorías.

“Ayer (antier), tuvimos la gran noticia de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico falló a favor nuestro en una sentencia en dictaminó que los informes de uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico son del pueblo y que tienen que proveer la información… Esos documentos son de todos nosotros. Kilómetro 0 se encargará de que esa información esté a la mano de las personas que quieran hacer investigaciones con eso”, expresó la directora ejecutiva de Kilómetro 0, Mari Mari Narváez, durante un vídeo publicado por su organización en varias redes sociales.

PUBLICIDAD

Acompáñanos en este 'Live Impromptu'. Conversamos con nuestros abogados sobre nuestra victoria ayer en el Tribunal... Posted by Kilómetro 0 on Wednesday, April 21, 2021

La demanda fue presentada originalmente en marzo de 2019, después de una serie de solicitudes formales de los documentos. La Policía alegó en corte que los informes eran confidenciales, de uso interno para fines investigativos, parte del sumario fiscal de los casos y un elemento de la reforma que no debía ser objeto a escrutinio público, explicó uno de los abogados demandantes, Luis José Torres Asencio, de la Clínica de Asistencia a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas falló inicialmente a favor de Kilómetro 0. El gobierno, por su parte, llevó el caso ante el Tribunal de Apelaciones, ente jurídico que le dio la razón, para ahora ser revocado por el Supremo.

La sentencia sostiene que se deben tomar todas las previsiones para proteger la información personal y privacidad de menores de edad, testigos y víctimas. Como lo que emitió el Tribunal Supremo es una sentencia y no una opinión, no se establece un presente y las decisiones posteriores sobre el tema no necesariamente deben ser similares a la esbozada el martes.

“Creo que casos como este deberían ser certificadas como una opinión. Fue una mayoría robusta con seis jueces a favor y dos disidentes. El tribunal tenía claro la relación de este caso y los objetivos de política pública del acuerdo de la Reforma de la Policía y el deseo de proveer más transparencia y políticas públicas participativas”, dijo Torres Asencio, quien anticipó que contemplan pedirle al Tribunal que emita una opinión formal sobre el tema.