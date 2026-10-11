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Septuagenario permanece en condición grave tras accidente en motora en Lares

Otro motociclista, de 39 años, involucrado en el incidente, permanece estable en el hospital, informó la Policía

11 de octubre de 2026 - 5:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Policía, el septuagenário invadió el carril contrario al girar indebidamente hacia la izquierda e impactar otra motora Chuan del 2023, que conducía un hombre de 39 años. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 70 años fue trasladado en condición grave a una institución hospitalaria luego de sufrir un accidente en motora, poco antes del mediodía de este domingo en Lares.

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Según el informe policíaco, el septuagenario conducía una motora Honda VT750, del 2003, por la carretera PR-129, kilómetro 30.5, en el barrio Buenos Aires, sector La América del mencionado municipio. Al girar indebidamente hacia la izquierda, invadió el carril contrario e impactó otra motora Chuan del 2023, que conducía un hombre de 39 años.

Como consecuencia del accidente, ambos fueron transportados a un hospital del área tras ser estabilizados por paramédicos estatales. Mientras que el motociclista de 39 años se mantenía estable, el médico de turno describió la condición del hombre de 70 años como “grave”.

Las autoridades fueron alertadas del accidente, a eso de las 11:58 a.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. El agente René Fuentes Mercado, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, tiene a su cargo la investigación, bajo la supervisión del sargento Carlos Feliciano Cruz.

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Accidentes de TránsitoMotorasLaresPolicía de Puerto Rico
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