Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
28 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Solicitan cooperación para encontrar a adolescente desaparecido en Aguadilla

La madre del joven acudió a las autoridades para solicitar ayuda para dar con el paradero del joven de 13 años

28 de agosto de 2025 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julián José González Caban, de 13 años, fue descrito de tez trigueña, de 5’5” de estatura y 115 libras de peso y cabello negro, ojos marrones, y tiene un tatuaje en el bazo izquierdo con el nombre de su abuelo Julio. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades solicitaron ayuda para dar con el paradero de un adolescente que fue reportado como desaparecido en la tarde de este miércoles en Aguadilla.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Policía identificó al joven como Julián José González Cabán, de 13 años, residente de Aguadilla.

Agregó que el menor fue reportado como desaparecido “por su progenitora María Cabán Nieves, quien notificó a la Policía que su hijo abandonó el tratamiento mientras era atendido en un hospital de la región”.

El menor fue descrito de tez trigueña, de 5’5” de estatura y 115 libras de peso y cabello negro, ojos marrones. Vestía pantalón sudadera, camisa y calzados color negro. Además, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de su abuelo Julio.

“Por este medio su madre, autoriza a la Policía de Puerto Rico y a los medios noticiosos a difundir su foto y la información con el fin de que pueda ser localizado”, agregó el comunicado.

El caso es trabajado por el agente Luis Rodríguez Vargas, dirigido por el teniente Orlando Adames Cardona, director de las secciones División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales.

Tags
Menores de edadPersona desaparecidaAdolescentesAguadillaPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: