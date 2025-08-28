Solicitan cooperación para encontrar a adolescente desaparecido en Aguadilla

Las autoridades solicitaron ayuda para dar con el paradero de un adolescente que fue reportado como desaparecido en la tarde de este miércoles en Aguadilla.

En comunicado de prensa, la Policía identificó al joven como Julián José González Cabán, de 13 años, residente de Aguadilla.

Agregó que el menor fue reportado como desaparecido “por su progenitora María Cabán Nieves, quien notificó a la Policía que su hijo abandonó el tratamiento mientras era atendido en un hospital de la región”.

El menor fue descrito de tez trigueña, de 5’5” de estatura y 115 libras de peso y cabello negro, ojos marrones. Vestía pantalón sudadera, camisa y calzados color negro. Además, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de su abuelo Julio.

“Por este medio su madre, autoriza a la Policía de Puerto Rico y a los medios noticiosos a difundir su foto y la información con el fin de que pueda ser localizado”, agregó el comunicado.