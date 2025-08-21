Opinión
21 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre reportado como desaparecido en el barrio Bélgica de Ponce

Ángel Miguel Ortiz Pabón de 52 años, fue visto por última vez el 9 de agosto

21 de agosto de 2025 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ángel Miguel Ortiz Pabón de 52 años, fue reportado desaparecido el pasado 9 de agosto de la barriada Bélgica, en Ponce. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre de Ponce, residente del barrio Bélgica, es buscado por las autoridades tras ser reportado como desaparecido desde el 9 de agosto en la calle Bolivia, informó el Negociado de la Policía.

Ángel Miguel Ortiz Pabón de 52 años, fue reportado desaparecido por su tío, Brian Echevarría.

La requisitoria especial describió a Ortiz Pabón como de tez negra, de cinco pies con cuatro pulgadas (5′4″) de estatura, 120 libras de peso, cabello negro y ojos color marrón. Al momento de la desaparición vestía camisa blanca con líneas azules y un mahón de color azul oscuro.

Como señas particulares, se indicó que Ortiz Pabón posee tatuajes en diferentes partes del cuerpo, mientras que luce bigote y barba tipo candado.

Ángel Miguel Ortiz Pabón de 52 años, fue reportado desaparecido el pasado 9 de agosto de la barriada Bélgica, en Ponce. (Suministrada)

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a Ortiz Pabón, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), en el teléfono 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.

Noticias
Ver más ->
