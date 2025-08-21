Buscan a hombre reportado como desaparecido en el barrio Bélgica de Ponce
Ángel Miguel Ortiz Pabón de 52 años, fue visto por última vez el 9 de agosto
21 de agosto de 2025 - 2:55 PM
21 de agosto de 2025 - 2:55 PM
Un hombre de Ponce, residente del barrio Bélgica, es buscado por las autoridades tras ser reportado como desaparecido desde el 9 de agosto en la calle Bolivia, informó el Negociado de la Policía.
Ángel Miguel Ortiz Pabón de 52 años, fue reportado desaparecido por su tío, Brian Echevarría.
La requisitoria especial describió a Ortiz Pabón como de tez negra, de cinco pies con cuatro pulgadas (5′4″) de estatura, 120 libras de peso, cabello negro y ojos color marrón. Al momento de la desaparición vestía camisa blanca con líneas azules y un mahón de color azul oscuro.
Como señas particulares, se indicó que Ortiz Pabón posee tatuajes en diferentes partes del cuerpo, mientras que luce bigote y barba tipo candado.
Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a Ortiz Pabón, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), en el teléfono 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: