Hallan osamenta en una carretera de Villalba

Agentes de la Policía, adscritos al Distrito de Villalba, investigan este viernes el hallazgo de una osamenta en la PR-547, kilómetro 1.2, del mencionado municipio.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada telefónica alertó sobre la situación.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron una presunta osamenta humana en el lugar.