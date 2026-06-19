Hallan osamenta en una carretera de Villalba
Una llamada telefónica alertó sobre la escena en la PR-547
19 de junio de 2026 - 1:22 PM
19 de junio de 2026 - 1:22 PM
Agentes de la Policía, adscritos al Distrito de Villalba, investigan este viernes el hallazgo de una osamenta en la PR-547, kilómetro 1.2, del mencionado municipio.
Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada telefónica alertó sobre la situación.
Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron una presunta osamenta humana en el lugar.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, lideran la pequisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: