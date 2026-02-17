Un hombre muere ahogado en una playa de Vieques
Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre lo sucedido
17 de febrero de 2026 - 2:06 PM
17 de febrero de 2026 - 2:06 PM
Un hombre falleció ahogado en la tarde del martes en una playa ubicada en la comunidad Bravos de Boston, en Vieques, informó la Policía.
Según la información preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre lo sucedido.
Al llegar los agentes al lugar, el perjudicado había sido sacado del agua y paramédicos le ofrecían atención medica.
Sin embargo, posteriormente, certificaron la ausencia de signos vitales.
Al momento, la víctima no ha sido identificada.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo investigan los hechos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: