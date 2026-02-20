Velero se incendia en bahía de Salinas y deja una mujer y su mascota muertas

Una mujer y su perro presuntamente murieron este viernes calcinados luego de que el velero en el que viajaban se incendiara en la bahía de Salinas, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, las autoridades recibieron una querella de un incendio a las 10:31 a.m.

Al movilizarse al lugar, encontraron el cuerpo calcinado de una mujer y su mascota en el interior de la embarcación.

“Los testigos dicen que vieron a una mujer pidiendo ayuda con una luz de bengala y luego el velero explotó”, indicó la agente Yashira Velázquez, de la Comandancia de Guayama, a El Nuevo Día.

De momento, se desconocen las circustancias que rodean los hechos y la identidad de la fémina.

Personal de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía (FURA) del área de Guayama, en unión a varias agencias gubernamentales y municipales, trabajan en la escena.