Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Camionero se queda dormido y choca contra dos vehículos en la PR-52 en Salinas

El conductor resultó con heridas leves y fue transportado a una institución hospitalaria

20 de febrero de 2026 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados la mañana del viernes en la PR-52, kilómetro 57.8 (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El conductor de un camión chocó contra dos vehículos que estaban estacionados en hechos reportados la mañana del viernes en la PR-52, kilómetro 57.8, en el municipio de Salinas.

Según el informe preliminar de la Policía, el camionero, quien no ha sido identificado, se habría quedado dormido, por lo que impactó una valla de seguridad y luego le dio a los dos vehículos, los que se encontraban estacionados en la zona.

El conductor resultó con heridas leves y fue transportado a una institución hospitalaria.

Foto de la valla impactada.
Foto de la valla impactada. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
