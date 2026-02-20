Camionero se queda dormido y choca contra dos vehículos en la PR-52 en Salinas
El conductor resultó con heridas leves y fue transportado a una institución hospitalaria
20 de febrero de 2026 - 11:50 AM
El conductor de un camión chocó contra dos vehículos que estaban estacionados en hechos reportados la mañana del viernes en la PR-52, kilómetro 57.8, en el municipio de Salinas.
Según el informe preliminar de la Policía, el camionero, quien no ha sido identificado, se habría quedado dormido, por lo que impactó una valla de seguridad y luego le dio a los dos vehículos, los que se encontraban estacionados en la zona.
El conductor resultó con heridas leves y fue transportado a una institución hospitalaria.
