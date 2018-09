Oscar Ferrer, un puertorriqueño detenido en 2016 por conspirar para cometer fraude postal y robo de identidad agravada, se declaró culpable hoy ante una jueza por dichas faltas, informó hoy la Fiscalía federal en San Juan.

Según detalló la jefa de la Fiscalía federal local, Rosa E. Rodríguez, el acusado se declaró culpable ante la magistrada Marshal D. Morgan.

Ferrer admitió que desde enero de 2011 a enero de 2016 se involucró en un esquema con otras personas mintiéndole a ciudadanos en Puerto Rico que invertiría su dinero en acciones, finanzas, seguridad u otros productos financieros con hipoteca con tipo de interés fijo en retorno.

De acuerdo con el pliego acusatorio, Ferrer también mintió al decirle a los ciudadanos que su dinero sería invertido en un vehículo.

Sin embargo, con ese mismo dinero, Ferrer creó corporaciones en Puerto Rico y el estado de Florida para abrir cuentas bancarias y depositar el dinero de las otras personas en ella.

Fue así que Ferrer creó las corporaciones Reco Financial, Inc, National Western HIA, Inc y CGB Financial, Inc, y así transferir el dinero de las inversiones a su cuenta y de otras personas, mayormente residentes de Cabo Rojo, municipio en el suroeste de la isla.

Luego, Ferrer enviaba por correo a los perjudicados los supuestos estados bancarios de las inversiones realizadas.

De acuerdo con las autoridades, se estima que el esquema fraudulento de Ferrer alcanzó los 5 millones de dólares.

Ferrer también se declaró culpable de robo de identidad agravada por usar la tarjeta del Seguro Social y el certificado de nacimiento de otra persona para obtener una identificación del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, con el fin de salir de la isla.

Finalmente, Ferrer fue detenido en el estado de Florida en marzo de 2017.

El hombre enfrenta una pena de un máximo de 20 años en prisión y dos años adicionales por el robo de identidad agravada.