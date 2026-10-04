$1 millón de fianza: jueza encuentra causa para arresto de sospechoso por asesinato en Guaynabo
El imputado tenía una orden de arresto vigente del estado de Florida
4 de octubre de 2026 - 8:23 AM
4 de octubre de 2026 - 8:23 AM
El Tribunal de Bayamón fijó una fianza de $1 millón contra un hombre que enfrenta cargos por el asesinato con una puñalada a un sexagenario en Guaynabo.
El imputado fue identificado como Harry López, de 52 años y residente del mismo municipio.
Los hechos fueron reportados eso de las 10:31 p.m. de la noche del viernes, en la PR-837, en el barrio Santa Rosa I, en Guaynabo.
Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida con un arma blanca. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Ezequiel Gómez Rentas, de 67 años, con una herida en el cuello.
Gómez Rentas fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde posteriormente falleció.
Mientras, López fue detenido inicialmente por agentes de la Policía Municipal de Guaynabo.
López tenía expediente criminal por sustancias controladas en el 2003 y tenía una orden de arresto vigente por una infracción de tránsito en el estado de Florida.
En relación al caso del viernes, la Fiscalía de Bayamón presentó cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.
La jueza Miriam Stefan Acta encontró causa y fijó la fianza millonaria. Al no poder prestarla, López fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar.
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