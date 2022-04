Michael Corona, abogado de la cabildera por la estadidad Elizabeth Torres, respondió a la moción presentada por el Departamento de Justicia y alegó que la agencia reconoce que su cliente cumplió con su encomienda al ser electa al cargo y cuestiona la “fórmula” que proveen al tribunal para evaluar a su representada.

Además, Corona insistió en su planteamiento inicial ante el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, de que el pedido de Justicia para que se proceda con la destitución de la cabildera por la estadidad es una “cuestión política”. Cuevas debe resolver esa moción de Corona para luego decidir si entra o no en la petición de Justicia para destituir a Torres.

“Una vez más, pedimos al tribunal que no acepte esa invitación a inmiscuirse prematuramente en esta cuestión política”, indica Corona en su moción al tribunal.

Recalca que Justicia le pide al juez que evalúe a Torres, incluso sin que haya terminado los cuatro años por los que fue electa. Agrega que los delegados congresionales no responden a la rama ejecutiva.

/ Melinda Romero, exsenadora e hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (GFR Media)

El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional en la Cámara federal. Fue electo mediante nominación directa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)

María Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, fungirá como delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Jorge A. Ramírez Portela)

Elizabeth Torres, delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

“El escrito de 20 de abril de 2022 del ELA establece, sin duda alguna, que la compareciente cumplió con rendir los informes al gobernador; y que viajó al Congreso federal (página 24 de la moción del ELA) e hizo otras gestiones políticas para exigir la estadidad”, dice Corona.

“A esto le añadimos que la delegada tiene tres años para cumplir con esos dos deberes, término que no se ha cumplido. El ELA en su escrito entiende que el secretario de Justicia y sus subalternos tienen la fórmula de cómo llevar ‘correctamente’ las gestiones en Washington D.C.; el único problema es que nadie los eligió a ellos”, continúa.

Además, el abogado reitera la vaguedad de la Ley 167-2020 que dio paso a la elección de seis cabilderos por la estadidad y que ha sido ampliamente cuestionada por no tener parámetros claros y definidos sobre la función de estos funcionarios electos.

“No estamos ante un caso de interpretar una ley o la Constitución, estamos ante una situación donde el ELA pide que la rama judicial prepare un reglamento; cree parámetros para rendir informes; defina cuantos viajes tiene que hacer una delegada a Washington D. C.; fiscalice el contenido de los informes para ver si son aceptables como gestiones para exigir la estadidad; en fin, este pleito no tiene que ver con interpretar una ley sino legislar desde el estrado judicial, cosa que la prudencia aconseja a los tribunales no hacer”, sostiene Corona en la moción de ocho páginas.

“Es preciso contestar la interrogante de a quien le corresponde destituir a un funcionario electo que no ha cumplido aún su término de ley. La contestación a esa interrogante es al elector o votante, no un funcionario no electo como el secretario de Justicia”, agrega el abogado.

Indica, igualmente, que como en Puerto Rico no existe un proceso para sacar del poder a un funcionario electo, lo que en inglés se denomina como recall, el pedido de Justicia es improcedente.

“Y no le corresponde a este Honorable Tribunal diseñar el proceso que el legislador no incluyó ni en la Ley especial y que no se encuentra en la Constitución del territorio o estado. Tampoco corresponde al Tribunal crearlo por ser cuestión política y porque a la rama judicial no le corresponde enmendar la ley ni crear reglamentos”, expone Corona.