El abogado de Juan Manuel “Juanma” López, Jaime Barceló, defendió en la tarde del miércoles a su cliente, al afirmar que el exboxeador no violó las condiciones de fianza por el caso de violencia de género que enfrenta tras dirigirse a su expareja Andrea Ojeda Cruz a través de una entrevista de televisión.

“Nosotros confiamos en el proceso, confiamos en nuestro sistema de justicia. Entendemos que no hubo una violación a la orden de protección y no se violaron las condiciones (de fianza)”, planteó el licenciado Barceló en entrevista con “Lo Sé Todo”, de Wapa TV. “Vamos a estar en el tribunal tan pronto nos citen a dar cara y a demostrar que no hubo ninguna violación”.

Las expresiones de Barceló se dan luego que la Fiscalía de Caguas presentó una moción para pedir que se revoque el privilegio de libertad provisional a López, quien enfrenta siete cargos de maltrato físico, psicológico y mediante amenaza hacia su expareja.

Horas más tarde, el juez José M. D’Anglada Raffucci, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó que no atenderá la moción de emergencia presentada por Fiscalía hasta la vista preliminar contra el boxeador, pautada para el próximo martes, 21 de septiembre.

Tras ser acusado la semana pasada, el exboxeador ofreció una entrevista ayer, martes, en el programa “Día a Día”, de Telemundo, en la que se refirió directamente a la presunta víctima, lo que Justicia alega constituye una violación a los términos de su fianza y una violación a la orden de protección que pesa en su contra.

“En estos momentos (se expone) a que se quede sin el privilegio que tuvo de su fianza diferida, y tenga que pecuniariamente (en dinero efectivo) venir y proveer esa cantidad de dinero, que es alta”, indicó el abogado en referencia a la fianza de $175,000 impuesta por el juez Isander Rivera Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas.

Por otro lado, Barceló reconoció que la entrevista de televisión que ofreció López no formó parte de la estrategia de defensa en el caso, dejando entrever que el exboxeador decidió hacer las declaraciones por su propia cuenta.