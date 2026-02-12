Abogados de mujer tiroteada en Chicago dicen que documentos muestran cómo los agentes federales mienten sobre las investigaciones

Chicago- El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, elogió a un agente federal que disparó a una mujer de Chicago durante una represión migratoria el año pasado, según pruebas publicadas el miércoles por abogados que acusaron al gobierno de Trump de manejar mal la investigación y difundir mentiras sobre el tiroteo.

Marimar Martínez, auxiliar de enseñanza y ciudadana estadounidense, recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en octubre cuando se encontraba en su vehículo. Fue acusada de un delito grave después de que los funcionarios de Seguridad Nacional la acusaran de intentar embestir a los agentes con su vehículo. Pero el caso fue desestimado después de que aparecieran vídeos en los que se veía a un agente dirigiendo su vehículo contra el de Martínez.

Sus abogados presionaron para que se hicieran públicas las pruebas del caso penal, ahora disuelto, afirmando que estaban especialmente motivados después de que un agente federal disparara mortalmente a Renee Good, una mujer de Minneapolis, en circunstancias similares.

Los abogados de Martínez han interpuesto una demanda al amparo de una ley que permite a los particulares demandar a las agencias federales. Destacaron casos de mentiras del DHS sobre Martínez después del tiroteo, incluyendo etiquetarla de “terrorista doméstica” y acusarla de tener un historial de “doxxing a agentes federales”. La asistente de la escuela Montessori no tiene antecedentes penales y los fiscales no han aportado pruebas en ninguna de las dos demandas.

“Este es un momento en el que simplemente no podemos confiar en las palabras de nuestros funcionarios federales”, dijo el abogado Christopher Parente en una conferencia de prensa en la que su oficina dio a conocer las pruebas.

Eso incluía un diagrama de la escena dibujado a mano por un agente para alegar cómo Martínez “encajonó” a los agentes federales. Incluía vehículos que Parente dijo que “no existen”.

Marimar Martinez, was shot five times by Customs and Border Patrol (CBP) agents, appears during a forum on Capitol Hill, Tuesday, Feb. 3, 2026, in Washington. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.) (Rod Lamkey)

Muchos de los correos electrónicos, textos y vídeos fueron publicados la noche anterior por la Fiscalía.

En un comunicado emitido el miércoles, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos señaló que los incidentes de uso de la fuerza “se investigan a fondo” y que el agente implicado, Charles Exum, fue puesto en situación de baja administrativa.

El tiroteo se produjo en el momento álgido de la represión en la zona de Chicago. Las detenciones, las protestas y los tensos enfrentamientos con los agentes de inmigración eran habituales en esta ciudad de 2.7 millones de habitantes y sus suburbios. Semanas antes del tiroteo de Martínez, los agentes dispararon mortalmente a un padre de los suburbios de Chicago en un control de tráfico.

El gobierno se opuso sin éxito a la divulgación de documentos, incluido un correo electrónico de Bovino, que dirigió las operaciones de aplicación de la ley en todo el país antes de regresar a su puesto anterior en California el mes pasado.

“A la vista de tu excelente servicio en Chicago, ¡te queda mucho por hacer!”. Bovino escribió a Exum el 4 de octubre.

En un mensaje de grupo del agente, otros felicitaron a Exum, llamándole “leyenda” y ofreciéndose a invitarle a una cerveza. En documentos publicados anteriormente, los mensajes de texto de Exum parecían mostrarle presumiendo ante sus colegas de sus habilidades de tiro.

“Disparé 5 rondas y ella hizo 7 hoyos. Anotadlo en vuestro libro, chicos”, decía el texto.

Los últimos documentos son públicos ahora porque la jueza de distrito Georgia Alexakis levantó una orden de protección la semana pasada. Los fiscales federales argumentaron que los documentos podrían dañar la reputación de Exum. Pero Alexakis dijo que el gobierno ha mostrado “cero preocupación” por arruinar la reputación de Martínez.

El día en que Martínez fue tiroteada, había seguido el vehículo de los agentes y había tocado el claxon para advertir a los demás de la presencia de agentes de inmigración. Las grabaciones de las cámaras corporales mostraron a los agentes con las armas desenfundadas y saliendo a toda prisa del vehículo.

“Es hora de ponerse agresivos y sacar el (improperio)”, dijo un agente.

Marimar Martinez, a woman who was shot by a Border Patrol agent last year, arrives with her attorneys during a press conference Wednesday, Feb. 11, 2026, in Chicago. (AP Photo/Erin Hooley) (Erin Hooley)

Martínez, que estaba sentada cerca de sus abogados, permaneció en silencio durante la rueda de prensa.

Rechazó una solicitud de entrevista de Associated Press. En las últimas semanas ha hablado con los medios de comunicación locales y ante los legisladores.

A principios de este mes, Martínez testificó ante los demócratas del Congreso para destacar los incidentes de uso de la fuerza por parte de agentes del DHS. También hablaron miembros de la familia de Good. Martínez tiene programado asistir al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump este mes como invitado del representante estadounidense Jesús “Chuy” García.

Fue hospitalizada antes de ser puesta bajo custodia del FBI, que todavía tiene su coche. Martínez declaró que el incidente le ha dejado una sensación de desconfianza hacia las fuerzas del orden, que la acusaron de ir armada.

Martínez tiene una licencia válida para portar armas ocultas y llevaba una pistola en el bolso. Los abogados mostraron una foto de ella en una funda rosa en el fondo de su bolso, diciendo que permaneció allí durante el encuentro.