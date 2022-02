Dos de los abogados asignados por el Tribunal federal, bajo la Ley de Justicia Criminal de 1964, para defender al exboxeador Félix Verdejo Sánchez en el caso del secuestro y asesinato de Keisha Marlen Rodríguez Ortiz y su hijo no nacido solicitaron culminar sus labores y entrar en un periodo de transición luego que el gobierno desistió de buscar la pena de muerte para el exatleta y el coacusado del crimen, Luis Antonio Cádiz Martínez.

En cambio, el letrado Gary Edward Proctor, experto en casos de penal capital designado para defender a Cádiz Martínez, solicitó permanecer activo, aunque dejó la decisión en manos del juez federal Pedro Delgado Hernández.

Además, el abogado José Irizarry Pérez tendrá 10 días para justificar su solicitud de ayuda económica del gobierno federal para la contratación de investigadores y un paralegal tras argumentar que Verdejo Sánchez y su madre, Madeline Sánchez, no cuentan con el dinero necesario para continuar pagándole por sus servicios ni para la retener al personal antes mencionado.

David Arthur Ruhnke, abogado especializado en casos de pena capital, y Laura Maldonado Rodríguez informaron hoy, jueves, al magistrado Delgado Hernández que desean ser removidos del caso puesto que sus servicios ya no son requeridos. Por consiguiente, Delgado Hernández otorgó un periodo de transición de 60 días para que ambos se reunan con el abogado retenido por Verdejo Sánchez, José Irizarry Pérez y entreguen minutas y todo el material relacionado al caso.

Ruhnke y Maldonado Rodríguez indicaron que someterán las mociones próximamente durante una vista de estatus celebrada en la tarde de hoy, jueves, mediante teleconferencia. Del mismo modo, Delgado Hernández otorgó 10 días a Irizarry Pérez para que explique las razones por las que solicitó ayuda financiera, mediante la Ley de Justicia Criminal, para contratar y costear investigadores, un paralegal y otros recursos necesarios para la defensa de Verdejo Sánchez.

Durante la vista, Irizarry Pérez sostuvo que tanto Verdejo Sánchez como su madre, Madeline Sánchez, no cuentan con los recursos económicos necesarios para continuar pagándole por sus servicios, ni para contratar al personal necesario para defenderlo en corte.

“Yo fui retenido por el señor Verdejo desde el inicio de este caso y en estos momentos ya no cuenta con los recursos necesarios para pagarme. Su mamá me realizó varios pagos, pero tampoco tiene los recursos para seguir pagándome. Este caso es sumamente complejo y necesito un investigador y un paralegal, pues si no (los contrato), este caso se volcaría completamente a favor del gobierno, que cuenta con todos los recursos necesarios”, argumentó Irizarry Pérez ante el magistrado Delgado Hernández.

Irizarry Pérez sostuvo que permanecerá como el representante legal de Verdejo Sánchez “porque tengo un compromiso con mi cliente”. “No estoy argumentando por mí, lo que estoy solicitando son los recursos necesarios para defenderlo”, enfatizó el letrado.

Aunque en principio, Delgado Hernández le indicó que esos recursos están disponibles sólo para abogados designados bajo la Ley de Justicia Criminal, Irizarry Pérez dijo que, en otros casos que ha trabajado, el gobierno ha realizado designaciones especiales para retener a estos profesionales.

“Usted puede trabajar gratis, eso es su decisión. Lo que me está pidiendo que haga es comprometer fondos del programa de Justicia Criminal pese a que usted no fue designado por el servicio. Si tiene un punto de vista distinto, le otorgo 10 días para que me informe sobre su posición sobre este asunto”, resaltó Delgado Hernández.

Ruhnke, por su parte, intercedió por Irizarry Pérez y le recordó al tribunal que el programa de Justicia Criminal sí permite excepciones a abogados no designados para la contratación de servicios relacionados como investigadores y paralegales. “Si se presentan razones adecuadas, el tribunal puede designar expertos a través del programa”, indicó Ruhnke.

Por su parte, las mociones que Ruhnke y Maldonado Rodríguez someterán en un futuro responde a la decisión del gobierno federal, representado por los fiscales Jeanette Collazo Ortiz y Jonathan Gottfried, de no buscar la pena de muerte para ambos acusados.

Aunque Ruhnke y Maldonado indicaron ante Delgado Hernández que prefieren ser removidos del caso, Proctor sostuvo que su preferencia es permanecer como abogado de Cádiz Martínez, en especial porque el abogado designado por el programa de Justicia Criminal, José Aguayo, no ha pasado mucho tiempo con el acusado, según reveló Proctor.

“Dejo ante las manos de su señoría la decisión de permanecer como abogado del señor Cádiz o de removerme. Tras hablar con el señor Aguayo el martes y miércoles, ambos estamos solicitando mi permanencia en el caso. La razón principal es que ya existe un precedente. De hecho, usted (en referencia a Delgado Hernández) me integró a un caso recientemente. Tengo otros casos en el distrito (de Puerto Rico) y no me voy a ir; voy a permanecer en la isla y no me tienen que proveer hospedaje”, resaltó Proctor.

“Por ejemplo, para la celebración de esta vista, el señor Aguayo no pudo estar presente por una cita médica que llevaba mucho tiempo esperando, pero yo sí estaba disponible. Me reuní con mi cliente en la cárcel ayer (miércoles) junto con el señor Aguayo y pienso que yo he pasado más tiempo con el cliente que el señor Aguayo. Ya tenemos una buena relación de trabajo, lo discutimos con nuestro cliente y el señor Cádiz indicó que desearía tener acceso al señor Aguayo y a este servidor. Pero, es solo una solicitud; la decisión es de usted, su señoría”, puntualizó Proctor.

El letrado solicitó, además, un término de 14 días para someter una moción ex parte que detallará los expertos y otro personal que se mantendrá trabajando en el caso. Aunque dijo entender las razones esbozadas por Proctor, Delgado Hernández resaltó que se inclina a denegar la solicitud para que el letrado permanezca asignado al caso. No obstante, el magistrado dijo que emitirá una decisión próximamente.

Delgado Hernández otorgó un periodo de 60 días para que los abogados asignados por el gobierno puedan entregar todo el material relacionado al caso a los letrados que permanecerán activos.

Por último, Gottfried dijo que ya se entregó una gran cantidad de prueba a los abogados de defensa como parte del proceso de descubrimiento y añadió que próximamente se hará entrega de más documentos y evidencia electrónica. El fiscal también solicitó la celebración de otra conferencia de estatus en 60 días; Delgado Hernández dijo que la misma se celebrará el 13 de mayo.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos de carjacking que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona, utilizar un arma de fuego en un delito violento y por la muerte de un niño sin nacer. Mientras, Cádiz Martínez fue acusado de carjacking que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona y por la muerte de un niño sin nacer.

Ambos fueron acusados por la muerte de Rodríguez Ortiz, quien sostenía una relación sentimental con el exboxeador y quien estaba embarazada al momento de ser asesinada. El pliego acusatorio sostiene que los acusados realizaron una “planificación sustancial y con premeditación” para causar la muerte de la mujer. Rodríguez Ortiz fue reportada desaparecida el 29 de abril del año pasado y su cuerpo fue encontrado a orillas de la laguna San José, bajo el puente Teodoro Moscoso, el 1 de mayo.