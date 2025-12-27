Acusado del asesinato de Tupac Shakur solicita supresión de pruebas

Las Vegas- Los abogados del hombre acusado de matar al icono del rap Tupac Shakur en 1996 están presionando para suprimir las pruebas obtenidas en lo que afirman fue un “registro nocturno ilegal”.

Los abogados de defensa criminal de Las Vegas, Robert Draskovich y William Brown, presentaron esta semana una moción en nombre de su cliente, Duane “Keffe D” Davis, acusado del tiroteo contra el icónico rapero en el Strip de Las Vegas.

Los abogados de Davis argumentan que un juez se basó en un “retrato engañoso” de Davis como traficante de drogas peligroso para conceder la ejecución de una orden de registro por la noche, lo que sólo debe hacerse en circunstancias excepcionales, como si existe el riesgo de que las pruebas desaparezcan si los agentes esperan hasta la mañana.

En realidad, Davis, un exjefe de una banda del sur de California, había dejado el tráfico de estupefacientes en 2008 y empezó a hacer trabajos de inspección para refinerías de petróleo, dicen sus abogados. Era un jubilado de 60 años, superviviente de un cáncer, con hijos adultos y nietos, y llevaba nueve años viviendo con su mujer en Henderson, una ciudad a las afueras de Las Vegas, en el momento en que se ejecutó la orden.

“Al tribunal no se le dijo nada de esto”, escribieron sus abogados en la moción. “Como resultado, el tribunal autorizó un registro nocturno basado en un retrato de Davis que se parecía muy poco a la realidad: una determinación de los hechos claramente errónea, en otras palabras”.

Una sección del Boulevard MacArthur, en Oakland California, cercana a donde Tupac Shakur vivió en la década de los 90, fue bautizada con el nombre del extinto astro del hip-hop, asesinado hace 27 años en Las Vegas.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas -que llevó a cabo el registro y recogió los dispositivos electrónicos de Davis, “supuesta marihuana” y cubos de fotografías- declinó hacer comentarios el viernes, citando el litigio pendiente. En el momento del registro, la policía dijo que ejecutar la orden al amparo de la oscuridad permitiría a los agentes rodear y asegurar la residencia, y que si Davis se atrincheraba, la oscuridad permitiría a los agentes evacuar las viviendas circundantes con la menor exposición para los residentes.

Davis fue detenido en septiembre de 2023. Se declaró inocente de asesinato en primer grado y solicitó la libertad desde poco después de su detención.