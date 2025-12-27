Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acusado del asesinato de Tupac Shakur solicita supresión de pruebas

Los abogados de Duane “Keffe D” Davis piden que se suprima la evidencia levantada en un “registro nocturno ilegal”

27 de diciembre de 2025 - 8:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Duane Davis, a la izquierda, mira hacia atrás durante una audiencia sobre las reclamaciones de mala conducta del jurado en su caso de agresión en la cárcel en el Centro Regional de Justicia, 2 de julio de 2025, en Las Vegas. (L.E. Baskow)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las Vegas- Los abogados del hombre acusado de matar al icono del rap Tupac Shakur en 1996 están presionando para suprimir las pruebas obtenidas en lo que afirman fue un “registro nocturno ilegal”.

RELACIONADAS

Los abogados de defensa criminal de Las Vegas, Robert Draskovich y William Brown, presentaron esta semana una moción en nombre de su cliente, Duane “Keffe D” Davis, acusado del tiroteo contra el icónico rapero en el Strip de Las Vegas.

Los abogados de Davis argumentan que un juez se basó en un “retrato engañoso” de Davis como traficante de drogas peligroso para conceder la ejecución de una orden de registro por la noche, lo que sólo debe hacerse en circunstancias excepcionales, como si existe el riesgo de que las pruebas desaparezcan si los agentes esperan hasta la mañana.

En realidad, Davis, un exjefe de una banda del sur de California, había dejado el tráfico de estupefacientes en 2008 y empezó a hacer trabajos de inspección para refinerías de petróleo, dicen sus abogados. Era un jubilado de 60 años, superviviente de un cáncer, con hijos adultos y nietos, y llevaba nueve años viviendo con su mujer en Henderson, una ciudad a las afueras de Las Vegas, en el momento en que se ejecutó la orden.

“Al tribunal no se le dijo nada de esto”, escribieron sus abogados en la moción. “Como resultado, el tribunal autorizó un registro nocturno basado en un retrato de Davis que se parecía muy poco a la realidad: una determinación de los hechos claramente errónea, en otras palabras”.

Una sección del Boulevard MacArthur, en Oakland California, cercana a donde Tupac Shakur vivió en la década de los 90, fue bautizada con el nombre del extinto astro del hip-hop, asesinado hace 27 años en Las Vegas.Mopreme y Sekyiwa Shakur hablan de su hermano Tupac, durante la ceremonia en la que se renombró la calle en su honor el viernes en Oakland, California. Shakur nació en Nueva York donde paso parte de su niñez y en Baltimore, pero se trasladó con su madre a la bahía de San Francisco a finales de la década de 1980. Vivió en Oakland a principios de la década de 1990 y la adoptó como su ciudad natal.
1 / 10 | Rinden homenaje a Tupac Shakur en su ciudad natal, Oakland. Una sección del Boulevard MacArthur, en Oakland California, cercana a donde Tupac Shakur vivió en la década de los 90, fue bautizada con el nombre del extinto astro del hip-hop, asesinado hace 27 años en Las Vegas. - Eric Risberg

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas -que llevó a cabo el registro y recogió los dispositivos electrónicos de Davis, “supuesta marihuana” y cubos de fotografías- declinó hacer comentarios el viernes, citando el litigio pendiente. En el momento del registro, la policía dijo que ejecutar la orden al amparo de la oscuridad permitiría a los agentes rodear y asegurar la residencia, y que si Davis se atrincheraba, la oscuridad permitiría a los agentes evacuar las viviendas circundantes con la menor exposición para los residentes.

Davis fue detenido en septiembre de 2023. Se declaró inocente de asesinato en primer grado y solicitó la libertad desde poco después de su detención.

Sus abogados afirman que la detención de Davis se debe a unas declaraciones públicas falsas que Davis había hecho en las que afirmaba estar presente en el Cadillac blanco desde el que se disparó a Shakur. Dicen que nunca ha ofrecido detalles que corroboren firmemente su presencia en el coche, y que se benefició de decir que estaba presente. Esquivó los cargos por drogas al contar la historia en un acuerdo, y ha ganado dinero repitiéndola en documentales y en su libro de 2019, según sus abogados.

Tags
Breaking NewsAsesinatosRaperosLas Vegas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: