3 de octubre de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Acusan a exempleada de hogar de envejecientes de alterar un cheque y apropiarse de $13,345

La imputada, de 45 años y vecina de Mayagüez, es buscada por la Policía

3 de octubre de 2025 - 11:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dalimara Cabassa Santiago, fue acusada en ausencua por cargos de apropiación ilegal grave, fraude y falsificación de documentos. (Suministrada por la Policía )
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, halló causa para arresto contra una exempleada de un hogar de envejecientes que habría alterado un cheque para apropiarse de $13,345.25.

RELACIONADAS

Durante la vista de Regla 6, Padilla Galeano evaluó la prueba que presentó el fiscal Iván Blondet Vissepó contra Dalimara Cabassa Santiago, de 45 años y vecina del residencial Roosevelt, en Mayagüez.

Además, el togado le impuso una fianza de $150,000 por apropiación ilegal grave, fraude y falsificación de documentos, y emitió una orden de arresto en su contra, por lo que ahora es buscada por la Policía.

Según la investigación del agente Isaac Colón Muñoz, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, los hechos ocurrieron el 22 de agosto del 2023.

La pesquisa policíaca arrojó que la imputada, presuntamente, alteró un cheque perteneciente al Hogar de Ancianos Joanelys Inc., en el pueblo de Añasco, en donde laboró por un corto periodo de tiempo.

De acuerdo a la Policía, Cabassa Santiago cambió el cheque y se apropió de $13,345.25, unos $10,000 más de los que realmente le correspondían. La Uniformada precisó que el cheque original era de $345.25.

De tener información sobre el paradero de Cabassa Santiago puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o con Robo a Bancos al 787-793-1234, extensiones 2234 a la 2237.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
