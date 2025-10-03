Acusan a exempleada de hogar de envejecientes de alterar un cheque y apropiarse de $13,345

El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, halló causa para arresto contra una exempleada de un hogar de envejecientes que habría alterado un cheque para apropiarse de $13,345.25.

Durante la vista de Regla 6, Padilla Galeano evaluó la prueba que presentó el fiscal Iván Blondet Vissepó contra Dalimara Cabassa Santiago, de 45 años y vecina del residencial Roosevelt, en Mayagüez.

Además, el togado le impuso una fianza de $150,000 por apropiación ilegal grave, fraude y falsificación de documentos, y emitió una orden de arresto en su contra, por lo que ahora es buscada por la Policía.

Según la investigación del agente Isaac Colón Muñoz, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, los hechos ocurrieron el 22 de agosto del 2023.

La pesquisa policíaca arrojó que la imputada, presuntamente, alteró un cheque perteneciente al Hogar de Ancianos Joanelys Inc., en el pueblo de Añasco, en donde laboró por un corto periodo de tiempo.

De acuerdo a la Policía, Cabassa Santiago cambió el cheque y se apropió de $13,345.25, unos $10,000 más de los que realmente le correspondían. La Uniformada precisó que el cheque original era de $345.25.