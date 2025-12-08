Agentes del FBI despedidos por arrodillarse durante una protesta por la justicia racial demandan para recuperar sus empleos

Washington - Doce exagentes del FBI despedidos tras arrodillarse durante una protesta por la justicia racial en 2020 en Washington exigieron el lunes recuperar sus puestos de trabajo, diciendo que su acción había tenido la intención de desescalar una situación volátil y no fue concebida como un gesto político.

Los agentes dicen en su demanda que fueron despedidos en septiembre por el director Kash Patel porque se percibía que no estaban políticamente afiliados al presidente Donald Trump. Pero afirman que su decisión de arrodillarse el 4 de junio de 2020, días después de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, ha sido malinterpretada como expresión política.

La demanda afirma que los agentes fueron asignados a patrullar la capital de la nación durante un periodo de disturbios civiles provocados por la muerte de Floyd. Al carecer de equipo de protección o de una amplia formación en control de multitudes, los agentes se vieron superados en número por las multitudes hostiles que encontraron y decidieron arrodillarse en el suelo con la esperanza de rebajar la tensión, según la demanda. La táctica funcionó, afirma la demanda: la multitud se dispersó, no hubo disparos y los agentes “salvaron vidas estadounidenses” aquel día.

PUBLICIDAD

“Los demandantes estaban desempeñando sus funciones como agentes especiales del FBI, empleando una desescalada razonable para evitar un enfrentamiento potencialmente mortal con ciudadanos estadounidenses: una masacre en Washington que podría haber rivalizado con la masacre de Boston de 1770”, dice la demanda.

El FBI declinó hacer comentarios el lunes.

8 minutos y 46 segundos: cómo George Floyd fue asesinado bajo custodia policial The New York Times reconstruyó lo que ocurrió con grabaciones de seguridad, vídeos de testigos y documentos oficiales.

La demanda ante un tribunal federal en Washington representa el último desafío judicial a una purga de personal que ha sacudido al FBI, apuntando tanto a supervisores de alto rango como a agentes de línea, ya que Patel ha trabajado para remodelar la principal agencia de aplicación de la ley de la nación. Además de los agentes arrodillados, otros empleados expulsados en los últimos meses han trabajado en investigaciones relacionadas con Trump o sus aliados y, en un caso, exhibieron una bandera LGBTQ+ en su espacio de trabajo.

Después de que aparecieran fotografías de los agentes arrodillándose, el FBI llevó a cabo una revisión interna, y el entonces director adjunto determinó que los agentes no tenían motivos políticos y no debían ser castigados. El inspector general del Departamento de Justicia llegó a una conclusión similar y culpó al departamento de haber puesto a los agentes en una situación precaria ese día, dice la demanda.

Hasta que Patel no se hizo cargo de la oficina en febrero, el FBI no adoptó una postura diferente.

Varios agentes arrodillados fueron destituidos de sus puestos de supervisión la primavera pasada y se inició una nueva investigación disciplinaria que dio lugar a que los agentes fueran entrevistados sobre sus acciones. Ese proceso interno seguía pendiente cuando, en septiembre, los agentes recibieron unas escuetas cartas en las que se les comunicaba su despido por “conducta no profesional y falta de imparcialidad en el desempeño de sus funciones, lo que ha conducido a la instrumentalización política del gobierno”.

PUBLICIDAD

“Los demandados despidieron a los demandantes en un esfuerzo partidista para tomar represalias contra los empleados del FBI que percibían como simpatizantes de los oponentes políticos del presidente Trump”, dice la demanda. “Y los Demandados actuaron sumariamente para evitar crear cualquier otro registro administrativo que revelara que sus acciones eran vengativas e injustificadas”.

La muerte de George Floyd provoca ola de protestas en el mundo Con la frase "No puedo respirar" como lema, pronunciada por George Floyd cuando moría a manos de la policía en Estados Unidos, miles de personas desafiaron a la pandemia del coronavirus para manifestarse contra las desigualdades sociales, el racismo y la brutalidad policial.

Los demandantes se encuentran entre los 22 agentes de diferentes brigadas de todo Washington que fueron desplegados en el centro de D.C. el 4 de junio de 2020 para demostrar un proceso visible de aplicación de la ley en un momento de protestas en la capital de la nación y en todo el país.

En la demanda se afirma que los agentes se vieron envueltos en una escena caótica, y que una multitud los reconoció como miembros del FBI y los empujó “intencionadamente”, volviéndose “cada vez más agitados” y gritando y gesticulando hacia ellos. Algunos miembros de la multitud empezaron a corear “arrodíllate”, un gesto que en ese momento era ampliamente reconocido como un signo de solidaridad con Floyd, que fue inmovilizado contra el pavimento por la policía con una rodilla en el cuello.

Los agentes más cercanos a la multitud fueron los primeros en arrodillarse. Después de que la atención de la multitud se dirigiera a los demás agentes que permanecían de pie, los demás empleados del FBI siguieron su ejemplo, arrodillándose en reconocimiento de que era el “medio tácticamente más adecuado para prevenir la violencia y mantener el orden.” La multitud siguió su camino.

“Los demandantes demostraron inteligencia táctica al elegir entre la fuerza letal -la única de la que disponían en la práctica, dada su falta de equipo adecuado para el control de multitudes- y una respuesta menos letal que salvara vidas y mantuviera el orden”, dice la demanda. “Los Agentes Especiales eligieron la opción que evitaba víctimas a la vez que mantenían su misión de hacer cumplir la ley. Cada demandante se arrodilló por razones tácticas apolíticas para calmar una situación volátil, no como un acto político expresivo”.

PUBLICIDAD

---