Aplazan vista preliminar contra presidente de CODEPOLA por agresión a adulto mayor

El Tribunal de San Juan aplazó este jueves la vista preliminar en contra de Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), quien presuntamente agredió a un adulto mayor el 27 de mayo de 2026.

De acuerdo a la oficina de prensa del Poder Judicial, la vista preliminar se aplazó hasta el 17 de noviembre a las 1:30 p.m luego de que su abogado informara sobre una situación de salud que lo imposibilitaba asistir la citación.

Torres Meléndez enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada luego de una grabación de un programa de debate en el canal TeleOnce.

La querella sostiene que el imputado supuestamente golpeó al perjudicado en el rostro con la mano, provocando que se le cayeran los espejuelos, y luego lo agarró por el cuello.

El adulto mayor cayó al suelo y sufrió laceraciones en el área del cuello, de acuerdo con la información ofrecida previamente por las autoridades.

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