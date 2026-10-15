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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aplazan vista preliminar contra presidente de CODEPOLA por agresión a adulto mayor

La nueva fecha será en noviembre

15 de octubre de 2026 - 1:09 PM

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Para el presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, los cambios propuestos a la nueva ley son inaceptables, ya que, a su juicio, estarían limitando los derechos que tiene el ciudadano. (Suministrada)
La querella sostiene que el imputado supuestamente golpeó al perjudicado en el rostro con la mano, provocando que se le cayeran los espejuelos, y luego lo agarró por el cuello.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de San Juan aplazó este jueves la vista preliminar en contra de Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), quien presuntamente agredió a un adulto mayor el 27 de mayo de 2026.

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De acuerdo a la oficina de prensa del Poder Judicial, la vista preliminar se aplazó hasta el 17 de noviembre a las 1:30 p.m luego de que su abogado informara sobre una situación de salud que lo imposibilitaba asistir la citación.

Torres Meléndez enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada luego de una grabación de un programa de debate en el canal TeleOnce.

La querella sostiene que el imputado supuestamente golpeó al perjudicado en el rostro con la mano, provocando que se le cayeran los espejuelos, y luego lo agarró por el cuello.

El adulto mayor cayó al suelo y sufrió laceraciones en el área del cuello, de acuerdo con la información ofrecida previamente por las autoridades.

No obstante, el pasado junio, una vista preliminar inicial no prospero en contra de Torres Meléndez, por lo que la fiscalía de San Juan determinó llevar el caso en alzada.

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Breaking NewsTribunal de San JuanAgresionesAdultos mayores
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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