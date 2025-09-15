Arrestan en Caguas a un hombre que no llegó a registrarse como ofensor sexual

Un hombre de 49 años fue ingresado a la cárcel luego de que no llegara a registrarse en el listado de ofensores sexuales en el Tribunal de Caguas el lunes en la tarde.

Según un informe de la Policía, contra Oscar Rosario Zayas, residente de Cayey, pesaba una órden de arresto que fue diligenciada por la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas.

El individuo fue detenido en ese mismo municipio.

El arrestado fue llevado ante la juez Karina Díaz quien le fijó una fianza de $50,000.