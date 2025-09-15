Arrestan en Caguas a un hombre que no llegó a registrarse como ofensor sexual
El individuo fue sumariado en la cárcel de Bayamón tras no pagar la fianza de $50,000
15 de septiembre de 2025 - 5:50 PM
15 de septiembre de 2025 - 5:50 PM
Un hombre de 49 años fue ingresado a la cárcel luego de que no llegara a registrarse en el listado de ofensores sexuales en el Tribunal de Caguas el lunes en la tarde.
Según un informe de la Policía, contra Oscar Rosario Zayas, residente de Cayey, pesaba una órden de arresto que fue diligenciada por la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas.
El individuo fue detenido en ese mismo municipio.
El arrestado fue llevado ante la juez Karina Díaz quien le fijó una fianza de $50,000.
La vista preliminar del caso fue pautada para el 24 de septiembre de 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: