Radican cargos contra cinco hombres por el asesinato de dos hermanos en el expreso PR-52

La jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, halló causa para arresto contra cinco imputados de asesinar el 17 de enero a dos hermanos en el expreso PR-52, cerca de las icónicas letras de dicho pueblo.

Tras examinar la prueba de la Fiscalía de Ponce, Soto Padua le fijó a los imputados una fianza de $3,515,000, la cual no prestaron, por lo que fueron ingresados en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

Los imputados son Raymond Omar De Jesús Rivera, alias “Villa”, de 32 años; Luis Ernesto Báez Rivera, de 28; Raúl Antonio Olivari Roche, de 31; Raúl A. Ruiz Roche, de 25; y Xavier José Cruz Echevarría, de 33.

Según la Policía, los imputados enfrentan un total de 19 cargos: dos cargos de asesinato en primer grado, uno de tentativa de asesinato y cinco por riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego en una vía pública.

A estos se suman cinco cargos por portación, posesión, uso ilegal de armas largas, cinco cargos por disparar o apuntar un arma de fuego y un cargo por posesión y uso de municiones, en violación a la Ley de Armas.

De acuerdo a la pesquisa realizada por el agente Danny Valentín Rivera, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, los hechos ocurrieron el 16 de enero, a eso de las 3:40 p.m. en la PR-52.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos y personas heridas. Al llegar a la escena, los agentes encontraron un cuerpo sin vida en el interior de un vehículo marca Nissan Kicks, color azul.

El occiso fue identificado como Christopher Alberto Martínez Rodríguez, de 23 años, informó la Policía.

Mientras, el hermano menor de este, Miguel Antonio Collazo Rodríguez, de 17 años, recibió múltiples heridas de bala y fue transportado hasta un hospital donde un médico de turno certificó su muerte.

En el incidente también resultó herida una joven de 27 años, quien transitaba en su vehículo por el lugar. La sobreviviente fue transportada hasta un hospital, donde su condición de salud fue descrita como estable.

La pesquisa policíaca arrojó que los hermanos salieron de una vista en el Tribunal de Ponce, cuando fueron acechados y luego atacados desde un vehículo en marcha que conducían presuntamente los imputados.

Este caso fue consultado con la fiscal Sharleen Rosa De Jesús, quien instruyó radicar los cargos. La vista preliminar quedó pautada para el 23 de septiembre.