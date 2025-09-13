Radican cargos contra mujer por presuntamente golpear contra una pared a su hija adolescente
La imputada enfrenta cargos por maltrato de menores, informó la Policía
13 de septiembre de 2025 - 3:52 PM
Una mujer enfrenta cargos por maltrato de menores tras presuntamente propinar una golpiza a su hija de 17 años, en un incidente reportado el 11 de septiembre en el residencial Luis Lloréns Torres en San Juan.
Según un informe de la Policía, Bárbara M. Torres Escobar, de 35 años y residente de San Juan, encontró una foto en el teléfono celular de su hija, lo que provocó una discusión entre ambas.
Acto seguido, surgió un forcejeo, “en donde la madre lanzó al suelo a su hija y sosteniéndola por el pelo, la golpeó en repetidas ocasiones contra la pared”, indica el reporte preliminar de la Uniformada.
En consecuencia, la menor resultó con hematomas y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que recibió atención médica en un hospital. La mujer posee referidos previos por maltrato, indicó la Policía.
Tras estos hechos, el agente Jesús Santana Soto, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, realizó una pesquisa y consultó el caso con la fiscal Gina Díaz Ortiz, quien formuló los cargos.
La prueba se presentó ante la jueza Mónica Durán, del Tribunal de San Juan, quien halló causa para arresto y le fijó una fianza de $10,000, que prestó, quedando libre hasta la vista preliminar el 25 de septiembre.
Relacionado a estos hechos, la Policía informó que a la imputada le fueron removidos dos hijos de 8 y 13 años tras un referido al Departamento de la Familia.
