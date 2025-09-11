Opinión
11 de septiembre de 2025
87°bruma
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Homicidio negligente: radican cargos contra guardia de seguridad por la muerte de su pareja en Humacao

El hombre, de 35 años, quedó libre tras prestar la fianza

11 de septiembre de 2025 - 4:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, el Centro Judicial de Humacao
En la foto, el Centro Judicial de Humacao.
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

La jueza superior Jailene González Echevarría, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, determinó causa para arresto contra un hombre que enfrenta un cargo de homicidio negligente por la muerte de su esposa, ocurrida el 9 de mayo de 2024.

RELACIONADAS

Tras examinar la prueba que le presentaron los fiscales Jaime Perea y Daphne Franco contra el guardia de seguridad Michael Jovan Fontánez Arroyo, de 35 años, la togada impuso una fianza de $25,000, que prestó, quedando libre, con supervisión electrónica.

Según la investigación de la Policía, el crimen ocurrió a la noche del 9 de mayo de 2024, cuando Jomarys Rosario Cabrera, de 36 años, y su esposo regresaron a su residencia, en el sector Esquilín del barrio Mambiche Blanco, en Humacao, tras salir de la iglesia.

El imputado alegó que, mientras manipulaba un arma de fuego Glock calibre 9 milímetros, para la cual posee licencia, sentado en el borde de la cama y con su pareja detrás de él, el arma se disparó de manera accidental, detalló el Departamento de Justicia.

En consecuencia, la víctima recibió una herida de bala en el lado derecho del abdomen, mientras el imputado recibió una en la mano izquierda.

Michael J. Fontánez Arroyo, enfrenta un cargo por homicidio negligente.
Michael J. Fontánez Arroyo, enfrenta un cargo por homicidio negligente. (Suministrado por la Policía)

Acto seguido, el imputado pidió ayuda de sus vecinos, quienes llamaron una ambulancia. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Ryder de Humacao, donde se certificó su muerte.

La fecha del inicio de la vista preliminar fue señalada para el 24 de septiembre.

Tags
Tribunales Tribunal de Humacao Homicidio negligente
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
