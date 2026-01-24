Opinión
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Brutal patrón de abuso: imputan a hombre de Bayamón por maltrato contra hijastros de cinco y ocho años

José Ramón Vázquez Colón, supuestamente, agredió a los menores con sus manos y con objetos

24 de enero de 2026 - 9:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El juez Juan Portell Maldonado encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $45,000 que el imputado no prestó. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

El juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un hombre que, presuntamente, mantuvo un patrón de maltrato contra sus hijastros de cinco y ocho años.

El Departamento de Justicia indicó que José Ramón Vázquez Colón enfrenta dos cargos por maltrato de menores bajo la Ley 57 formulados por la Fiscalía de Bayamón.

Portell Maldonado encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $45,000. Vázquez Colón no prestó el monto requerido y permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 5 de febrero.

De ser encontrado culpable, Vázquez Colón se expone a una pena máxima de 12 años de prisión y una multa no menor de $5,000 ni mayor de $10,000, o ambas a discreción del tribunal.

Según la investigación realizada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el imputado presuntamente mantuvo un patrón de maltrato físico contra los menores entre 2023 y enero de 2026.

Vázquez Colón, supuestamente, golpeaba en diversas partes del cuerpo a los niños, quienes son hijos de su pareja, utilizando sus manos, ganchos de ropa, zapatos y, en ocasiones, una manga de una aspiradora.

La investigación detalló que el 21 de enero, día en que fue denunciado el patrón, Vázquez Colón agredió a uno de los menores utilizando un gancho de ropa de metal, golpeándolo en los brazos y la espalda, en repetidas ocasiones, hasta romper el gancho, causándole hematomas y laceraciones visibles.

