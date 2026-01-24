Brutal patrón de abuso: imputan a hombre de Bayamón por maltrato contra hijastros de cinco y ocho años

El juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un hombre que, presuntamente, mantuvo un patrón de maltrato contra sus hijastros de cinco y ocho años.

El Departamento de Justicia indicó que José Ramón Vázquez Colón enfrenta dos cargos por maltrato de menores bajo la Ley 57 formulados por la Fiscalía de Bayamón.

Portell Maldonado encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $45,000. Vázquez Colón no prestó el monto requerido y permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 5 de febrero.

De ser encontrado culpable, Vázquez Colón se expone a una pena máxima de 12 años de prisión y una multa no menor de $5,000 ni mayor de $10,000, o ambas a discreción del tribunal.

PUBLICIDAD

Según la investigación realizada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el imputado presuntamente mantuvo un patrón de maltrato físico contra los menores entre 2023 y enero de 2026.

Vázquez Colón, supuestamente, golpeaba en diversas partes del cuerpo a los niños, quienes son hijos de su pareja, utilizando sus manos, ganchos de ropa, zapatos y, en ocasiones, una manga de una aspiradora.