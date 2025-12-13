Coacusado en caso federal de la exgobernadora Wanda Vázquez pide aplazar su sentencia

El exagente federal Mark Rossini, coacusado en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, solicitó a la jueza de distrito Silvia Carreño Coll cambiar la fecha de la vista para ser sentenciado.

En una moción presentada ante el tribunal federal, en la que se indica que la Fiscalía federal no presenta objeción, la defensa de Rossini solicitó aplazar la vista de sentencia del 8 de enero al 29 de enero de 2026.

La nueva fecha solicitada coincide con la vista de sentencia del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, cuyo aplazamiento se debió a que su abogado no podía asistir el 8 de enero por motivos de salud.

De momento, la jueza no ha emitido una orden.

Actualmente, la vista de sentencia de Vázquez Garced está programada para el 8 de enero, tras haberse declarado culpable junto a los mencionados coacusados por un delito menos grave de la Ley federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés).

La nueva moción -presentada por el licenciado Juan Michelen, de la defensa de Rossini- dice que aplazar la audiencia “hasta la misma fecha (de Herrera Velutini) favorece la economía judicial”. Además, solicita tiempo para responder al informe presentencia.

“El Informe de Investigación Previo a la Sentencia (PSI) no fue entregado a la defensa hasta la noche del 4 de diciembre de 2025. Tras una revisión inicial, el informe requiere un análisis más extenso y prolongado de lo habitual. Contiene numerosas inexactitudes fácticas y una extensa narrativa de 27 párrafos sobre la conducta delictiva que va mucho más allá de los hechos específicos estipulados por el señor Rossini. Lo más preocupante es que el informe cita repetidamente argumentos y alegaciones de la moción de un codemandado y los atribuye erróneamente al señor Rossini, a pesar de que este nunca se adhirió ni adoptó dicha presentación. Esto crea una carga significativa, obligando al abogado a dedicar tiempo a desmantelar una narrativa que no tiene nada que ver con el señor Rossini”, indica la moción.

El caso contra la exgobernadora data de agosto de 2022, cuando un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

Las autoridades federales sostuvieron que Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, junto a otras personas no acusadas, participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora, presuntamente, reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini. El banquero venezolano, en cambio, accedió a realizar contribuciones políticas a la campaña primarista de la entonces gobernadora y a financiar servicios de consultoría.

Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo con la plana mayor del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos originales fueron archivados y se presentó una nueva acusación por un solo cargo por violación a la Ley FECA.

Cancelan vista

De otro lado, el juez Francisco Besosa emitió el 9 de diciembre una orden cancelando la vista que citó en el caso contra John Blakeman, exasesor de Vázquez Garced, y Frances Díaz, exejecutiva de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, el banco presidido por Herrera Velutini.

En la orden, Besosa no explicó la razón de la cancelación de la vista, la cual estaba pautada para el 16 de diciembre a las 9:00 a.m. en la sala 4 del Tribunal federal, en el Viejo San Juan.

Blakeman y Díaz acordaron cooperar con la Fiscalía federal en el caso contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Sin embargo, no llegaron a declarar en el caso, ya que el trío de acusados alcanzó acuerdos de culpabilidad por una violación a la Ley FECA.