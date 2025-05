“En otro malabarismo argumentativo poco vertical y serio, el 16 de mayo de 2025, la demandada González Castellanos manifestó ante este tribunal que era accionista de la entidad Los Cangris, Inc. Pero, apenas 11 días más tarde, el 27 de mayo de 2025, en el procedimiento judicial de disolución que se ventila ante la jueza Iris Cancio (González) , sostuvo lo contrario, al indicar no ser accionista de dicha entidad. Esta contradicción entre sus posturas procesales revela una estrategia litigiosa incompatible con los principios de buena fe, coherencia procesal y respeto al foro judicial”, dice una de las mociones presentadas.

Aseguran que el artista ha cumplido

Además, destacaron que las nuevas exigencias de información por parte de González Castellanos no tienen fundamento legal ni apoyo en la sentencia dictada, la cual no impone formatos ni plazos específicos para los informes.

No obstante, González Castellanos señaló que su exesposo no cumplió con rendir los informes mensuales dispuestos en la sentencia sobre todo asunto financiero de El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., para enero, febrero y marzo de 2025.