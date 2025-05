En el documento de seis páginas, en poder de El Nuevo Día y que fue presentado el viernes, González Castellanos acusó al cantante de no cumplir con la sentencia emitida, el 26 de diciembre de 2024, la cual recoge los acuerdos a los que llegaron las partes tras una vista en el tribunal.

A esos fines, González Castellanos señaló que el intérprete de éxitos como “Gasolina”, “Con calma” y “Dura” no cumplió con rendir los informes mensuales dispuestos en la sentencia sobre todo asunto financiero de El Cartel Records Inc. y Los Cangris, Inc. para los meses de enero, febrero y marzo de 2025.