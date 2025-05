La batalla legal entre Ramón Luis Ayala Rodríguez , mejor conocido como Daddy Yankee , y su exesposa Mireddys Gonzaléz Castellanos continúa extendiéndose, luego de que la empresaria alegara que no ha podido acceder adecuadamente a “todo asunto financiero” de las corporaciones porque el artista supuestamente incumplió con la rendición de informes estipulada en el acuerdo.

En síntesis, según la moción analizada por El Nuevo Día, González Castellanos sostuvo, a través de su representación legal, que el informe financiero que Yankee presentó el pasado 10 abril sobre El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc. fue entregado de forma agrupada y no por separado, lo que alega impide el acceso a cada detalle financiero de las entidades debido a lo que describe como “superflua información”.