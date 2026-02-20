Declaran inocentes a 4 hombres acusados erróneamente de los asesinatos en una tienda de yogurts de Austin en 1991

Durante más de tres décadas, cuatro hombres y sus familias habían insistido en que eran inocentes de uno de los crímenes más horripilantes y notorios de Austin: la violación y asesinato en 1991 de cuatro adolescentes en una tienda de yogures a la que prendieron fuego.

Nadie escuchó. Ni cuando Robert Springsteen fue condenado a muerte. Ni cuando Michael Scott fue condenado a cadena perpetua. Ni cuando Forrest Welborn y Maurice Pierce, aunque nunca fueron condenados, se debatieron por la vida bajo las oscuras nubes de la sospecha de que eran asesinos.

El jueves se escucharon por fin sus alegatos. Un juez declaró formalmente inocentes a los hombres tras una emotiva vista en la que los fiscales se disculparon y admitieron que habían sido acusados erróneamente de un crimen que persiguió a la ciudad durante décadas. Los investigadores determinaron el año pasado que los asesinatos fueron cometidos por un culpable hasta entonces desconocido que murió en 1999.

Scott y Welborn se sentaron en la abarrotada sala del tribunal, repleta de familiares, para escuchar cómo la juez estatal de distrito Dayna Blazey les decía formalmente “son inocentes”. Ella llamó a su orden “una obligación con el estado de derecho y la obligación con la dignidad del individuo”.

La audiencia incluyó largas declaraciones de los hombres y sus familias sobre las dificultades del encarcelamiento, las relaciones rotas, el acoso constante de los investigadores y la falta de vivienda.

Springsteen no asistió. Entre lágrimas, Marisa Pierce se dirigió a su padre, fallecido en 2010 en un enfrentamiento con la policía tras un control de tráfico.

“Papá, has recuperado tu nombre”, dijo. “El mundo sabe lo que intentabas decir todo este tiempo”.

Los asesinatos conmocionaron a Austin y confundieron a los investigadores

Amy Ayers, de 13 años; Eliza Thomas, de 17; y las hermanas Jennifer y Sarah Harbison, de 17 y 15 años, fueron atadas, amordazadas y tiroteadas en la cabeza en la tienda “I Can’t Believe It’s Yogurt”, donde trabajaban dos de ellas. El edificio fue incendiado.

Los investigadores siguieron miles de pistas y varias confesiones falsas antes de que los cuatro hombres, que eran adolescentes cuando las niñas fueron asesinadas, fueran detenidos a finales de 1999.

Springsteen y Scott fueron condenados basándose principalmente en confesiones que, según ellos, fueron forzadas por la policía. Ambas condenas fueron anuladas a mediados de la década de 2000.

Welborn fue acusado pero nunca juzgado después de que dos grandes jurados se negaran a acusarle. Pierce pasó tres años en la cárcel antes de que se retiraran los cargos y fuera puesto en libertad.

Los fiscales querían volver a juzgar a Springsteen y Scott, pero un juez ordenó que se retiraran los cargos en 2009 cuando nuevas pruebas de ADN que no estaban disponibles en 1991 y en los juicios anteriores revelaron la existencia de otro sospechoso varón.

“No olvidemos que Robert Springsteen podría estar muerto ahora mismo, ejecutado a manos del estado de Texas”, dijo la abogada de Springsteen, Amber Farrelly.

En una declaración que su abogado leyó ante el tribunal, Welborn dijo que había perdido amigos, que había luchado por mantener un empleo y que en algún momento se quedó sin hogar. Scott declaró que su detención, condena y pena de prisión acabaron por romper su familia.

“Perdí a mi familia. Perdí mi juventud. Mi hija tenía 3 años cuando me detuvieron. Acabábamos de celebrar nuestro primer aniversario de boda. Perdí la oportunidad de construir una familia”, dijo Scott. “Cada día he cargado con el peso de un delito que no cometí”.

La declaración formal de inocencia también podría ser un paso clave para los hombres y sus familias si buscan una compensación económica por los años que pasaron encarcelados o lucharon para vivir bajo una nube de sospecha.

“El nombre de mi hijo ha sido finalmente limpiado después de más de 25 años de ser llamado el monstruo, el asesino y todo lo demás”, dijo Phil Scott, padre de Michael Scott. “Hijo, siéntete orgulloso”.

Revelada la conexión con un nuevo sospechoso

Después de que Scott y Springsteen fueran puestos en libertad, el caso se enfrió hasta 2025, cuando una serie documental de la HBO atrajo la atención del público sobre el crimen sin resolver.

Entonces los investigadores hicieron un anuncio sorprendente el pasado septiembre: Nuevas pruebas de ADN y revisiones de antiguas pruebas balísticas señalaban a Robert Eugene Brashers como el único asesino.

Desde 2018, las autoridades habían utilizado pruebas avanzadas de ADN para vincular a Brashers con la muerte por estrangulamiento de una mujer de Carolina del Sur en 1990, la violación en 1997 de una niña de 14 años en Tennessee y el tiroteo de una madre y su hija en Misuri en 1998.

La conexión con el caso de Austin se produjo cuando una muestra de ADN tomada bajo la uña de Ayers coincidió con la de Brashers del asesinato de 1990.

Los investigadores de Austin descubrieron también que Brashers había sido detenido en un control fronterizo cerca de El Paso dos días después de los asesinatos de la yogurtería. En su coche robado había una pistola que coincidía con el calibre utilizado para matar a una de las chicas en Austin.

La policía también observó similitudes en el caso de la yogurtería con otros delitos de Brashers: Las víctimas eran atadas con su propia ropa, agredidas sexualmente y en algunas escenas del crimen se les prendía fuego.

Brashers murió en 1999 al pegarse un tiro durante un enfrentamiento de varias horas con la policía en un motel de Kennett (Misuri).