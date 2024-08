Desestiman pleito de comerciantes contra el Código de Orden Público de San Juan

El nuevo Código de Orden Público, que entró en vigor en noviembre del año pasado , limita la venta de bebidas alcohólicas en San Juan hasta la 1:00 a.m., de lunes a viernes, y hasta las 2:00 a.m. los sábados, domingos y lunes feriados. Estarían exentos los hoteles y moteles, incluyendo restaurantes y barras localizadas en esas instalaciones, independientemente de quién sea el dueño.

“Los demandantes también mencionan de pasada que el artículo 2.101 supone un peso sobre el derecho de Primera Enmienda a reunirse pacíficamente. Los demandantes, que son mayormente entidades comerciales y no personas naturales, nunca alegan que el artículo 2.101 les impide reunirse con sus familias y amigos. Seguramente porque el artículo 2.101 no contiene tal prohibición. Tampoco prohíbe el visitar u operar negocios de noche. Si una persona natural demandante ahora evita reunirse en barras después de las 3:00 a.m. porque no puede comprar bebidas alcohólicas es un asunto de decisión personal, no constitucional”, añade Carreño Coll.

Los demandantes son la Asociación de Empresarios Calle Loíza, Inc.; la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, Inc.; la Asociación Comerciantes de la Placita de Santurce, LLC; 2 Monkeys Entertainment, LLC; Homar Torres h/n/c “Papi Joe”; Sanse 157, LLC; RMO Corporation; KEG Entertainment, LLC; Miguel Morales h/n/c “Refill Sport Bar”; 365 Entertainment, Inc.; Pana MJC, LLC; Harry Entertainment Music, Inc.; SX The Club Corporation; Onism Management Group, LLC; KK Group, LLC; y Bulon Group, Inc.