En respuesta al furor que causó la muerte de Andrea Ruiz Costas un mes después que pidiera, en corte, auxilio contra el hombre que presuntamente terminó asesinándola, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) desveló ayer una serie de estrategias para fortalecer la respuesta, en las salas judiciales, a los casos de violencia de género que, con una frecuencia de espanto, sacuden a la sociedad puertorriqueña.

En una conferencia de prensa y armada con un informe de 100 páginas repleto de apéndices y trasfondo, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, no obstante, se rehusó a referirse específicamente al caso de Ruiz Costas, ni reveló en qué etapa está el proceso disciplinario que se sigue contra la Ingrid Alvarado Rodríguez, la jueza que la tuvo en su sala el 25 de marzo, relatándole detalladamente el patrón de acoso y amenazas al que la sometía su expareja, sin que la magistrada hallara causa para arrestar al hombre por violencia doméstica.

“Esto no es un informe en el que se evalúa si algún juez o jueza incumplió con algún canon judicial. Este es otro ejercicio”, dijo Oronoz. “Las reglas me prohíben a mí y le prohíben al director (de la OAT, Sigfrido Steidel) hacer cualquier expresión, incluso de si existe o no una investigación en curso”, agregó Oronoz.

Días después del asesinato de Ruiz Costas a finales de abril, y cuando se supo que había estado en la sala de Alvarado Rodríguez pidiendo un remedio contra Miguel Ocasio Santiago, y que se supiera también que la jueza Sonya Nieves le denegó una orden de protección, ambas fueron separadas de manejar casos de violencia de género.

Esta semana, Alvarado Rodríguez volvió a hacer noticia cuando se supo que fue una de las juezas que dejó al niño Jeiden Santiago Figueroa en manos de su padre, que hoy está acusado de asesinarlo, a pesar de que el Departamento de la Familia (DF) recomendaba que volviera con su madre.

Para el informe que presentó ayer, un grupo de trabajo de tres juezas y dos jueces básicamente examinó los procesos y protocolos con los que se encuentran las personas, mayormente mujeres, que van al tribunal buscando protección de parejas abusivas y sugirió diversos cambios para intentar lograr mejores resultados.

Los autores del informe determinaron, a base de datos del Observatorio de Equidad de Género, una organización no gubernamental, que entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021, ocurrieron en Puerto Rico 81 feminicidios, entendido esto como el asesinato de mujeres por razón de su género. De estos, dice el informe de la OAT, solo siete habían solicitado protección en los tribunales, lo cual equivaldría a menos de un 10%.

De esos siete casos, en seis se expidió en algún momento una orden de protección. Aunque el informe no identifica a Ruiz Costas por nombre, es fácil advertir, por las fechas de los hechos, que el de ella es el único en que se denegó una orden de protección en el ámbito civil y no se encontró causa para arresto en la denuncia criminal por amenazas que ella presentó contra Ocasio Santiago.

De los otros seis casos, en cuatro hubo cargos criminales. Los tres en que no hubo cargos criminales incluyen, además del de Ruiz Costas, a una mujer asesinada en julio de 2020 y otra mujer muerta por su pareja en abril de este año.

El informe incluye una relación de las fechas en que se llevaron a cabo los distintos procesos, pero no precisa nada en cuanto a cómo se manejó cada caso, de manera que las organizaciones que trabajan con este problema puedan analizar por su cuenta qué ocurrió en estos casos.

Oronoz insistió en que el propósito del análisis no era revisar las determinaciones particulares que hubiesen hecho distintos jueces, ni cuestionar procederes particulares en las cortes.

Durante el periodo examinado, se solicitaron 12,302 órdenes de protección “ex parte” (sin la presencia del imputado) y se concedieron 9,488 para un 77%. Oronoz aseguró, durante la conferencia de prensa, que el 99% de las órdenes de protección fueron respetadas. “Las órdenes de protección funcionan”, sostuvo Oronoz.

El informe concluye con recomendaciones, como hacer continuos los adiestramientos al personal que atiende casos de violencia doméstica en las cortes, asignar nuevos jueces a las salas especializadas de violencia doméstica y adiestrarlos antes de que comiencen sus funciones.

Además, pide que jueces y juezas con experiencia “deben actuar como mentores (as) de sus colegas”. Igualmente, recomienda que los jueces y juezas que sean designados a las salas de violencia doméstica cumplan con unos criterios mínimos, como sería tener “pleno conocimiento de la Ley Número 54, sus enmiendas y las normas y procedimientos de la sala que se les asigne, así como otras leyes relativas a la violencia de género”.

Múltiples recomendaciones

“Además”, continúa el informe, “deben tener conocimiento de los servicios disponibles para las personas víctimas y personas agresoras en una situación de violencia doméstica”.

Los miembros del grupo de trabajo, igual, dijeron que se debe adiestrar a los magistrados de las salas de violencia doméstica en la evaluación de lo que llaman “factores de letalidad”, en alusión a las señales que pueda presentar una persona de que es un agresor u homicida en potencia.

Por ejemplo, se debería tomar en cuenta si ha sido violento, amenazante u obsesivo en el pasado.

“La evaluación del riesgo es una herramienta crucial para ayudar a determinar cuál es el grado de seguridad o de riesgo que tiene la persona sobreviviente de violencia de género de confrontar más violencia en el futuro, y así asegurar que reciba la protección adecuada y ayudarla a desarrollar un plan para preservar su seguridad en el futuro y la de cualquier pariente u otros dependientes”, dice el informe.

Ocasio Santiago, quien se suicidó en la cárcel antes de enfrentar juicio por la muerte de Ruiz Costas, presentaba muchas de estas características, las cuales le fueron reveladas con toda precisión a la jueza Alvarado Rodríguez.

Hubo otra cosa que no se le pudo revelar: que en el pasado había sido acusado de tentativa de asesinato contra otra mujer. En ese momento, los que intervinieron en el caso dijeron que esa información no se podía ofrecer en la vista porque no se puede juzgar a una persona por lo que hubiese hecho antes.

Esa información, sin embargo, sí podría haber servido para fijarle condiciones de fianza o de movimiento en caso de que se emitiera la orden de protección o se hallara causa para arresto por la denuncia criminal.