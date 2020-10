Bayamón - La vista preliminar contra Jay O’Neill González Mercado, sospechoso de asesinar a la joven Rosimar Rodríguez Gómez, que iniciaría hoy, jueves, recesó y fue reseñalada para el próximo 23, 24 y 25 de noviembre tras petición de la defensa.

El abogado del imputado, Manuel Morales Schmidt, argumentó ante la jueza Sylvia Díaz Solla que no estaba preparado para atender el proceso judicial. Dijo, además, que tenía conflictos en su calendario para el día de hoy.

Mientras, las fiscales Jessika Correa González y Gretchen Pérez Catinchi hicieron constar que estaban listas para la vista, en la que presentarían tres testigos, además de la evidencia pericial.

El proceso judicial inició a las 9:00 a.m. en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

En la sala estuvieron presentes la madre y tía de Rosimar, Rosa Gómez Ortiz y Marangelí Gómez Ortiz. Sin embargo, no hubo familiares o personas allegadas al imputado. Su abogado dijo que no iban a llegar familiares de su cliente “al menos, hoy no”.

PUBLICIDAD

Rosa Gómez Ortiz (izquierda) y Marangelí Gómez Ortiz (derecha), madre y tía de Rosimar Rodríguez Gómez, respectivamente. (ELNUEVODIA.COM)

Contra González Mercado, de 20 años, pesan cinco cargos: uno por asesinato en primer grado, un cargo por secuestro, dos cargos por violación a la Ley de Armas y un cargo por brindar información falsa a las autoridades.

A su salida de sala, la fiscal Gretchen Pérez indicó que los tres testigos que presentarán durante la etapa de vista preliminar serán un agente investigador y dos civiles. Descartó que una de las testigos en este momento sea la expareja de Rosimar, Jolenis Soto Adorno.

No obstante, Soto Adorno estuvo ayer en el tribunal tras una citación de Fiscalía por entender que ella tiene “evidencia pertinente” para el caso. Sin embargo, la joven no declaró por temer por su seguridad tras alegar amenazas de muerte, según su abogado Ian García Ferreras.

“A través de su abogado ella se acogió a la quinta enmienda”, dijo Pérez a su salida de la sala.

La fiscal no respondió cuál será su estrategia ante el silencio de Soto Adorno.

El Nuevo Día supo que el agente investigador del caso será llamado a sentarse en la silla de los testigos. Además, que testigos civiles son la prima de Rosimar, quien fue la que reportó su secuestro, y otro testigo cuyo nombre es Xavier, pero cuyo apellido está reservado para no afectar el caso.

Durante la vista, el abogado del imputado mencionó que conocía que Xavier ha sido entrevistado en tres ocasiones por la Fiscalía y que su testimonio no ha sido consistente. De hecho, el abogado presentó una moción de prueba exculpatoria por la alegada inconsistencia en versiones, pero la jueza lo declaró no ha lugar, porque Morales Schmidt no pudo presentar ejemplos.

PUBLICIDAD

Pérez Catinchi dejó claro que la investigación sigue abierta y que Gónzalez Mercado no es el único implicado en este caso."Él no fue el único involucrado", respondió escuetamente.

Mira aquí la retransmisión:

Vista preliminar contra el acusado del asesinato de Rosimar Rodríguez Vista preliminar contra el acusado del asesinato de Rosimar Rodríguez Vista preliminar contra el acusado del asesinato de Rosimar Rodríguez Posted by El Nuevo Día on Thursday, October 29, 2020

Ante la imputación que enfrenta González Mercado, el Tribunal le impuso el pasado 15 de octubre una fianza de $2,140,000, la cual González Mercado no prestó. Por tal razón se mantiene sumariado en la cárcel regional de Bayamón.

Durante el proceso de regla 6 el pasado 15 de octubre, el abogado del imputado se allanó a la determinación de causa en todos los delitos que hizo la jueza Lorraine M. Biaggi Trigo.

Rosimar fue secuestrada el pasado 17 de septiembre frente a la residencia de su prima en Toa Baja. Su prima, precisamente, fue quien la reportó como secuestrada ante la Policía.

De acuerdo con un informe de la Uniformada, el secuestrador fue González Mercado, quien “al llegar frente a la residencia donde se encontraba la perjudicada utilizó la fuerza e intimidación obligándola a abordar un vehículo Suzuki SX-4 color blanco en contra de su voluntad, secuestrando a la joven”.

Una semana después se encontró el cuerpo de Rodríguez Gómez, en avanzado estado de descomposición, en un pastizal de la PR-165, kilómetro 20.1, en el sector El Caracol, en Dorado.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email La Colectiva Feminista en Construcción convocoó a una manifestación denominada" Viva nos queremos , las tumbas son para el patriarcado " , que salió desde el cementerio Santa Magadalena de Pazzis hacia La Fortaleza, en Viejo San Juan. (Ramón "Tonito" Zayas)

Este reclamo se produce a más de un año de que la gobernadora Wanda Vázquez optó por promulgar una alerta y no un estado de emergencia para hacer frente a la violencia contra la mujer. (Ramón "Tonito" Zayas)

Sin embargo, esta determinación parece no haber rendido frutos, según la organización feminista. (Ramón "Tonito" Zayas)

La protesta se dio tras conocerse que un cuerpo que halló la Policía hace dos días, en estado de desomposición, correspondía al de Rosimar Rodríguez Gómez, una joven de 20 años que fue secuestrada en Toa Baja. (Ramón "Tonito" Zayas)

El cuerpo fue encontrado en la carretera PR-165, kilómetro 20.1 del municipio de Dorado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Aunque las autoridades han entrevistado a más de 10 personas con relación a la desaparición de Rodríguez Gómez, todavía no se ha detenido a nadie como sospechoso del crimen. (Ramón "Tonito" Zayas)

Pese a conocerse los detalles preliminares y tras confirmarse que el cuerpo es el de Rosimar, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no se ha expresado y tampoco ha declarado un estado de emergencia. (Ramón "Tonito" Zayas)

Entre las propuestas de la Colectiva Feminista en Construcción está la declaración de un estado de emergencia para asignar recursos que permitan atender la ola de violencia de género en la isla. (Ramón "Tonito" Zayas)

Además, solicitan la implementación de un currículo con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza, de modo que se apueste por inculcar la equidad y la justicia en la educación de las niñas y niños. (Ramón "Tonito" Zayas)

En lo que va de año la Policía acumula más de 18 reportes de mujeres desaparecidas. Sin embargo, las autoridades niegan que haya un patrón que incluya secuestro. (Ramón "Tonito" Zayas) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

La investigación de la Policía establece que la causa de la muerte fueron varios impactos de bala en su cuerpo alegadamente provocados por González Mercado.

Sin embargo, aunque ha sido el único arrestado tras un mes del presunto secuestro y asesinato, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, Ricardo Haddock, le indicó a El Nuevo Día que la investigación del caso continuará y que no descartan radicar cargos contra otras personas.