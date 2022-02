El juez Alfonso S. Martínez Piovanetti, del Tribunal de San Juan, desestimó hoy, viernes, la moción de interdicto que presentó la compañía Puerto Rico With a Purpose L3C, contratada para el montaje de Miss Mundo 2021, contra Reignite, la corporación que preside la Miss Mundo 2016, Stephanie Del Valle Díaz.

En su recurso legal, Puerto Rico With a Purpose (PRwaP) reclamaba el pago de $1,225,000, que supuestamente no devolvió la exreina de belleza, y que fue una suma de dinero pagada con fondos públicos. Sin embargo, el juez señaló hoy que la cuantía ya fue devuelta por la corporación de Del Valle Díaz, por lo que no procede conceder el remedio solicitado.

“Aun cuando al tomar como ciertos los hechos alegados pudiéramos entender que la parte demandante tiene probabilidades de prevalecer en sus reclamaciones por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños en contra de la parte demandada durante el curso ordinario, queda claro que las sumas de dinero en controversia ya fueron devueltas al gobierno de Puerto Rico. Ante tales circunstancias, no constituiría un remedio judicial factible, real ni concreto ordenarle a la parte demandada entregarle al demandante lo que ya no forma parte de su patrimonio”, puntualizó el juez antes de emitir su sentencia parcial.

La controversia deberá verse ahora a través de un procedimiento civil por incumplimiento de contrato.

“Se ordena la continuación de los procedimientos mediante el trámite civil ordinario en cuanto a las reclamaciones restantes y se refiere el caso de epígrafe a la atención de la Secretaria Regional con el propósito de que se reasigne oportunamente a la sala civil correspondiente”, señaló el juez.

La demanda inicial que presentó Puerto Rico With a Purpose, el pasado 8 de febrero, fue entablada con alegaciones de “estafa, robo y malversación de fondos públicos” contra Del Valle Díaz. Además, la compañía alegó que el incumplimiento del pago de la mencionada cuantía de dinero podía afectar la celebración del evento de modelaje pautado para el próximo mes de marzo.

No obstante, el tribunal determinó esta mañana que no se sostenían las alegaciones y que tampoco estaba en peligro la celebración del certamente.

“Además de continuar el procedimiento civil ordinario por daños e incumplimiento de contrato, nada impide que la parte demandante continúe realizando gestiones con el Gobierno de Puerto Rico –el cual tampoco es parte en este caso– para que las entidades gubernamentales que ya habían realizado la aportación económica para el concurso transfieran dichos fondos públicos directamente a PRwaP. Después de todo, no se puede pasar por alto que el Estado Libre Asociado es la entidad que realmente está legitimada para velar por el cumplimiento del uso adecuado de los fondos públicos, así como el interés público que pudiera o no suponer el uso del erario del Pueblo para la celebración de este evento el 16 de marzo de 2022″, apuntó Martínez Piovanetti.

Todavía queda por verse la contrademanda presentada por la modelo contra PRwaP por alegada difamación de su empresa, dañor morales y “angustias mentales”. Como remedio, Del Valle Díaz solicitó el pago de $31 millones, así como otros $50,000 por gastos de honorarios.