En tres días: así fue la vista preliminar contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole

La vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas del brutal asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, se desarrolló durante tres días en el Tribunal de Aibonito, marcando un paso clave en el proceso judicial.

Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó evidencia documental y testimonial que buscaron demostrar que Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 17, actuaron en común y mutuo acuerdo para perpetrar el crimen.

El caso ha generado gran atención mediática y social por la brutalidad del hecho, que quedó evidenciada en la autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la cual revela que la víctima recibió 11 puñaladas, aunque la mortal fue en el corazón.

Por estos hechos, Cabrera Rivera y su hija enfrentan dos cargos: el primero, una violación al Artículo 93a del Código Penal por asesinato en primer grado; y el segundo, infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico por portación de un arma blanca.

A continuación un resumen de los tres días de la vista preliminar contra Cabrera Rivera ante la jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito:

La vista preliminar comenzó con la declaración del agente Jorge H. Torres Torres, técnico de escenas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, quien confirmó que fue el servidor público encargado de tomar, el 18 de agosto, las fotografías aéreas y generales del desvío Roberto Colón en Aibonito, donde ocurrió el horrendo crimen.

Posteriormente, el Ministerio Público llamó a declarar a su segunda testigo: una menor identificada por las siglas M.A.R, de 17 años, hermanastra de Avilés Cabrera, quien relató en corte abierta que presenció cómo esta apuñaló a la víctima y se levantó llena de sangre. “Luego, va a donde Elvia y le dijo desesperadamente: ”‘Y ahora, ¿qué hago?’”, dijo.

El día cerró con el testimonio de la tercera testigo de la Fiscalía, una ama de casa identificada como Betzaida Caratini Ortiz, de 48 años, quien declaró que observó cómo Cabrera Rivera rebuscó en su cartera hasta encontrar un objeto que le entregó en la mano a su hija. “(Gabriela) estaba en el piso... Anthonieska se va corriendo”, relató.

Durante el segundo día de la vista preliminar, Caratini Ortiz se sentó nuevamente en el banquillo de los testigos, pero esta vez para enfrentar las preguntas del licenciado Jesús Ramos Puca, representante legal de Cabrera Rivera. En la audiencia, el abogado confrontó a la testigo con lo que dijo el primer día de la vista preliminar versus el contenido de su declaración jurada.

Tras limitar sus contestaciones a decir “sí” o “no”, Ramos trataba de destacar que varios detalles sobre los hechos relatados en la sala judicial no figuraban en la declaración jurada que la testigo rindió ante la Fiscalía de Aibonito el 14 de agosto, tratando de sembrar dudas sobre su credibilidad. Sin embargo, Caratini dijo que podía explicar por qué no estaban esos detalles.

La defensa también intentó impugnar a la testigo, cuestionando tanto su ubicación la noche de los hechos como su relato sobre Cabrera Rivera. El abogado recordó que Caratini había declarado el viernes que llegó al lugar donde ocurrieron los hechos acompañada de tres personas y que Cabrera Rivera llegó acompañada de Anthonieska y su otra hija.

El tercer y último día de la vista preliminar contó con la declaración del patólogo forense Javier Gustavo Serrano, quien realizó la autopsia el 12 de agosto, un día después del crimen. El cuarto testigo de la Fiscalía señaló que durante el examen encontró que la joven sufrió 11 heridas cortantes, aunque solo una de ellas le pudo haber causado la muerte a la menor.

A tales fines, añadió que el arma perforó la piel y los músculos del tórax de la víctima hasta alcanzar el ventrículo izquierdo del corazón, provocando “pérdida sustancial y considerable” de sangre. “Esta pérdida de sangre y el daño que produce, porque va a producir además el colapso del pulmón izquierdo, es lo que eventualmente le va a producir la muerte”, afirmó.