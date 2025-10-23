Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de octubre de 2025
80°aguaceros
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En tres días: así fue la vista preliminar contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole

El caso llegó a un punto importante tras las argumentaciones finales y el causa para juicio en el Tribunal de Aibonito

23 de octubre de 2025 - 4:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gabriela Nicole fue asesinada a primeras horas del pasado 11 de agosto. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas del brutal asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, se desarrolló durante tres días en el Tribunal de Aibonito, marcando un paso clave en el proceso judicial.

RELACIONADAS

Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó evidencia documental y testimonial que buscaron demostrar que Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 17, actuaron en común y mutuo acuerdo para perpetrar el crimen.

El caso ha generado gran atención mediática y social por la brutalidad del hecho, que quedó evidenciada en la autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la cual revela que la víctima recibió 11 puñaladas, aunque la mortal fue en el corazón.

Por estos hechos, Cabrera Rivera y su hija enfrentan dos cargos: el primero, una violación al Artículo 93a del Código Penal por asesinato en primer grado; y el segundo, infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico por portación de un arma blanca.

A continuación un resumen de los tres días de la vista preliminar contra Cabrera Rivera ante la jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito:

Día 1 – Viernes, 17 de octubre

La vista preliminar comenzó con la declaración del agente Jorge H. Torres Torres, técnico de escenas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, quien confirmó que fue el servidor público encargado de tomar, el 18 de agosto, las fotografías aéreas y generales del desvío Roberto Colón en Aibonito, donde ocurrió el horrendo crimen.

Posteriormente, el Ministerio Público llamó a declarar a su segunda testigo: una menor identificada por las siglas M.A.R, de 17 años, hermanastra de Avilés Cabrera, quien relató en corte abierta que presenció cómo esta apuñaló a la víctima y se levantó llena de sangre. “Luego, va a donde Elvia y le dijo desesperadamente: ”‘Y ahora, ¿qué hago?’”, dijo.

El día cerró con el testimonio de la tercera testigo de la Fiscalía, una ama de casa identificada como Betzaida Caratini Ortiz, de 48 años, quien declaró que observó cómo Cabrera Rivera rebuscó en su cartera hasta encontrar un objeto que le entregó en la mano a su hija. “(Gabriela) estaba en el piso... Anthonieska se va corriendo”, relató.

Día 2 – Martes, 21 de octubre

Durante el segundo día de la vista preliminar, Caratini Ortiz se sentó nuevamente en el banquillo de los testigos, pero esta vez para enfrentar las preguntas del licenciado Jesús Ramos Puca, representante legal de Cabrera Rivera. En la audiencia, el abogado confrontó a la testigo con lo que dijo el primer día de la vista preliminar versus el contenido de su declaración jurada.

Tras limitar sus contestaciones a decir “sí” o “no”, Ramos trataba de destacar que varios detalles sobre los hechos relatados en la sala judicial no figuraban en la declaración jurada que la testigo rindió ante la Fiscalía de Aibonito el 14 de agosto, tratando de sembrar dudas sobre su credibilidad. Sin embargo, Caratini dijo que podía explicar por qué no estaban esos detalles.

La defensa también intentó impugnar a la testigo, cuestionando tanto su ubicación la noche de los hechos como su relato sobre Cabrera Rivera. El abogado recordó que Caratini había declarado el viernes que llegó al lugar donde ocurrieron los hechos acompañada de tres personas y que Cabrera Rivera llegó acompañada de Anthonieska y su otra hija.

Día 3 – Jueves, 23 de octubre

El tercer y último día de la vista preliminar contó con la declaración del patólogo forense Javier Gustavo Serrano, quien realizó la autopsia el 12 de agosto, un día después del crimen. El cuarto testigo de la Fiscalía señaló que durante el examen encontró que la joven sufrió 11 heridas cortantes, aunque solo una de ellas le pudo haber causado la muerte a la menor.

A tales fines, añadió que el arma perforó la piel y los músculos del tórax de la víctima hasta alcanzar el ventrículo izquierdo del corazón, provocando “pérdida sustancial y considerable” de sangre. “Esta pérdida de sangre y el daño que produce, porque va a producir además el colapso del pulmón izquierdo, es lo que eventualmente le va a producir la muerte”, afirmó.

Tras la declaración de este último testigo, la Fiscalía y la defensa dieron por concluida la presentación de evidencia en esta etapa del proceso. Además, presentaron sus argumentos finales, antes de que la jueza anunciara su determinación de causa probable para juicio en contra Cabrera Rivera, quien enfrentará la lectura de acusación el 4 de noviembre a la 1:30 p.m.

Tags
Breaking NewsTribunalesGabriela Nicole Pratts RosarioDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: