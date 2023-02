El abogado del productor de radio y televisión, Sixto Jorge “George” Díaz Colón, se expresó decepcionado esta tarde luego de que un jurado encontró culpable a su cliente por los tres cargos que enfrentaba en un caso por extorsión.

Rafael Castro Lang manifestó que estaba confiado en que Díaz Colón saldría airoso del juicio y reiteró -como ya había dicho anteriormente- que apelará la decisión tras entender que hubo “errores” durante el desarrollo del caso.

“Estoy bien decepcionado. Yo pensaba que él iba a salir no culpable en todos los cargos. Ahí no probaron los elementos del delito. Obviamente, esta decisión se va a apelar. Yo veo muchos errores que ocurrieron en el caso. Instrucciones que no se dieron y pruebas que no dejaron pasar”, expresó el licenciado a su salida de la corte federal en el Viejo San Juan.

“Esto es un desquite”, agregó sin ofrecer pruebas o evidencia de su planteamiento.

Al mismo tiempo, trató de sembrar dudas con respecto a las “influencias” que pudieron haber pesado en la decisión del jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres. Los miembros del jurado tenían instrucciones de no consultar, hablar, ver, consumir o detallar aspectos del caso con ninguna persona ni a través de ningún medio de comunicación, según la orden del juez Francisco Besosa, quien presidió el juicio.

“Uno nunca sabe qué factores pueden jugar... política, alguien con influencias...”, articuló.

Díaz Colón enfrentó un juicio donde se desfiló prueba para probar tres cargos criminales en relación con el chat de Telegram que llevó a su final a la administración de Ricardo Rosselló, como gobernador en el verano de 2019.

A preguntas de si entiende que las expresiones que lanzó ayer, jueves, Sixto George a su salida de la corte pudieron haber influenciado en la determinación del juez, quien ordenó su ingreso inmediato a prisión, el abogado respondió que siempre le indicó que no podía hablar con la prensa.

“Yo no voy a hacer un show parando a mi cliente y halándolo para afuera, para que luego eso pase en la prensa. No, hombre no. Uno ponerse a criticar tiene el potencial de crear prejuicio. Pero el jurado -supuestamente- no estaba pendiente a la televisión... Es posible que oyeron y no le gustaron (las expresiones). Hay muchas cosas”, aseveró Castro Lang.

Por su parte, el padre del ahora convicto, Jorge Díaz Rivera, tildó el veredicto como una “injusticia”.

“Es una injusticia y para eso hay un tribunal apelativo. No voy a decir más nada porque la verdad que cometieron una injusticia”, comentó el padre de Sixto George.

Mientras, uno de sus hermanos, Jorge Díaz Colón, exclamó que “el deseo que tengo en estos momentos es de vender mi casa e irme de mi país”.

“Es que lamentablemente en este país... o sea, ustedes estuvieron presente. Vieron desfilar la prueba. Saben lo difícil para nosotros como familia perder la fe (en las instituciones). Si Sixto está pasando por eso, mañana ¿quién será el (próximo) puertorriqueño?”, afirmó.