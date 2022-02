El exboxeador Félix Verdejo Sánchez sometió, mediante su abogado José Irizarry Pérez, un alegato de no culpabilidad por el secuestro y asesinato de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz y su bebé durante una vista de lectura de acusaciones celebrada hoy, martes, en el Tribunal federal en Hato Rey, y al cual renunció a su derecho de estar presente.

El juez federal Pedro Delgado Hernández programó la vista para hoy luego que los fiscales Jonathan Gottfried y Jeanette Collazo radicaron, el 10 de febrero, un pliego acusatorio enmendado acusando al supuesto cómplice de Verdejo Sánchez, Luis Antonio Cádiz Martínez, con los mismos cuatro cargos que enfrenta el exatleta.

La vista fue presidida por la jueza Camille Vélez Rive.

Las partes ahora tendrán siete días para realizar el proceso de descubrimiento de prueba y 14 días para someter mociones adicionales.

Ambos están acusados de carjacking que resultó en la muerte de una persona, secuestro que llevó a la muerte de una persona, matar a un menor no nacido (Rodríguez Ortiz estaba embarazada al momento de ser asesinada) y por portar y utilizar un arma de fuego para cometer un crimen violento. El pliego acusatorio enmendado añadió el cargo de arma de fuego a los cargos contra Cádiz Martínez.

La moción original en el que renunciaba a su derecho de estar presente para la lectura de cargos y para someter su alegato, sometida el 16 de febrero, no fue aprobada porque Verdejo Sánchez no la firmó. El documento sometido dos días después fue aprobado luego que el exboxeador la firmó.

El abogado de Cádiz Martínez, José Aguayo Caussade, también sometió, el 16 de febrero, una moción renunciando a la comparecencia en sala para la lectura de acusaciones y también sometió un alegato de no culpabilidad. La misma fue aprobada por Vélez Rive.

El magistrado Delgado Hernández otorgó una extensión de tiempo Irizarry Pérez para que fundamente su solicitud de utilizar fondos de la Ley de Justicia Criminal (CJA, en inglés) para contratar y sufragar los gastos de investigadores y paralegales.

Irizarry Pérez ahora tendrá hasta el 25 de febrero, este viernes, para justificar el pedido que hizo ante Delgado Hernández durante una vista de estatus celebrada el 10 del mes en curso. En dicha vista, el letrado indicó que Verdejo Sánchez y su madre, Madeline Sánchez, no tenía dinero para seguir pagando sus honorarios.

Delgado Hernández argumentó, durante la vista, que los fondos del CJA no podían ser asignados a Irizarry Pérez puesto que no fue designado por el programa del CJA. No obstante, ordenó al abogado entregar sus fundamentos antes de emitir una decisión.

Del mismo modo, del docket del caso se desprende que Delgado Hernández no ha emitido una decisión en cuanto a si removerá o no a los abogados expertos en la pena capital asignados a Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez, puesto que el gobierno desistió en buscar la pena de muerte para ambos.

En la vista del 10 de febrero, los abogados especialistas de Verdejo, David Arthur Ruhnke y Laura Maldonado Rodríguez, solicitaron al tribunal ser removidos del caso, pues sus servicios ya no eran requeridos. Sin embargo, Gary Edward Proctor, especialista asignado a Cádiz Martínez, solicitó permanecer en el caso. Delgado Hernández dijo, en la vista, que se inclinaba por removerlo del proceso, pero indicó que anunciaría su decisión más adelante.

Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez fueron acusados por la muerte de Rodríguez Ortiz, quien sostenía una relación sentimental con el exboxeador y quien estaba embarazada al momento de ser asesinada. El pliego acusatorio sostiene que los acusados realizaron una “planificación sustancial y con premeditación” para causar la muerte de la mujer.

Rodríguez Ortiz fue reportada desaparecida el 29 de abril del año pasado y su cuerpo fue encontrado a orillas de la laguna San José, bajo el puente Teodoro Moscoso, el 1 de mayo.