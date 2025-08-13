Fiscalía federal tilda de “falsas” las declaraciones de la defensa de Wanda Vázquez sobre reunión en Washington D.C.

Tras la extensa moción presentada el martes por la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, la Fiscalía federal presentó un escrito en respuesta para “alertar” al Tribunal federal sobre la existencia de “declaraciones falsas” contenidas en dicho documento, especialmente en relación con la reunión celebrada en Washington, D.C.

En el documento de tres páginas y que tiene fecha de este miércoles, la Fiscalía negó enfáticamente las declaraciones que se le atribuyen a los fiscales y al liderazgo del Departamento de Justicia de Estados Unidos durante la reunión, incluyendo expresiones como “nos arriesgamos” y que “la acusación se vino abajo y ya no es viable”.

“Las citas atribuidas al personal del gobierno y al liderazgo del Departamento en la moción de Vázquez son completamente fabricadas. La acusación en este caso no se “vino abajo” y los Estados Unidos están listos para proceder a juicio, si fuera necesario", indica la moción presentada por la fiscal Myriam Y. Fernández González.

La Fiscalía también discrepó de otras caracterizaciones hechas por la defensa respecto a la reunión, incluyendo: el efecto de la presentación del licenciado Luis Plaza Mariota; que el gobierno se enfrentó a pruebas abrumadoras y contradictorias; y que hubo una falta de fundamento legal viable o de un quid pro quo comprobable.

“De hecho, la mayoría —si no toda— la información presentada por el abogado Plaza (que fue mínima) estaba contenida en el descubrimiento proporcionado por los Estados Unidos a todos los abogados o ya era conocida por el gobierno", indica la moción.

Por último, la Fiscalía federal negó que las declaraciones realizadas en la conferencia de prensa posterior a la acusación alegaran o insinuaran que la acusada se benefició personalmente del esquema, incluyendo de unos $300,000.

“La acusada Vázquez concluye audazmente afirmando que la moción “aclara el expediente para reflejar la verdad”, con la falsedad de que la resolución negociada surgió a partir de “nuevas pruebas convincentes y exculpatorias descubiertas a través de la investigación de la defensa”. Eso simplemente no es cierto", dice.

En ese sentido, la Fiscalía federal mencionó que, aunque estaban y siguen estando preparados para llevar el caso a juicio según lo acusado, la resolución negociada con esta acusada y los otros coacusados —el banquero venezolano Julio Herrera Velutiniy el exagente federal Mark Rossini—, fue apropiada y consistente con las prioridades de aplicación de la ley del Departamento de Justicia.

“Además, los Estados Unidos mantienen su posición de que las negociaciones de acuerdo de culpabilidad se llevaron a cabo de buena fe en representación del gobierno y sirvieron para conservar los recursos judiciales y del ministerio público”, concluye.